A seis días de su desaparición, hoy continúa la búsqueda de Tobías

El general Pedro Rodríguez, comandante de Ingeniería del Ejército, detalló que ya recorrieron 21 kilómetros de todo el arroyo Tayuasapé hasta su desembocadura en el Lago Ypacaraí, sin resultados positivos. Esta mañana, los trabajos se concentran en cuatro puntos, uno de ellos es el sitio donde ayer se encontró la remera que portaba Tobías Suárez el día de su desaparición.

Agregó que no fue visualizado en la superficie y el trabajo se complica: “Uno piensa: si no le encontramos en la superficie, ¿dónde está?“, agregó.

Por ese motivo, los militares ralizan la búsqueda con herramientas como azadas, para remover el lodo que quedó luego de que corriera el caudal del agua.

¿Hasta cuándo seguirán las búsquedas?

El general Rodríguez señaló que no puede estimar cuántos días estarán trabajando en esta búsqueda. Aseguró que harán el mayor esfuerzo posible hasta que las autoridades lo dispongan.

Tobias Suárez desapareció el pasado viernes, luego de que fue arrastrado por el intenso raudal que corre en una zona de obras del barrio sanlorenzano.

Amigos, familiares y vecinos acompañan las tareas de búsqueda desde hace seis días, suspendiendo las tareas en horas de la noche.