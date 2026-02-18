Nacionales
18 de febrero de 2026 - 16:51

Padre reconoció el cuerpo de Tobías Suárez, según abogado

César Suárez, padre del niño Tobías Ariel que desapareció tras ser arrastrado por un rauda el viernes en San Lorenzo.Mariela Fretes

Miguel Godoy, abogado de la familia de Tobías Suárez, dijo que el cuerpo encontrado hoy en el arroyo Tayuasapé de San Lorenzo “indudablemente” es del adolescente desaparecido y que don Reinaldo Suárez ya reconoció el cadáver como el de su hijo.

Por ABC Color

