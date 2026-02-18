18 de febrero de 2026 - 16:51
Padre reconoció el cuerpo de Tobías Suárez, según abogado
Miguel Godoy, abogado de la familia de Tobías Suárez, dijo que el cuerpo encontrado hoy en el arroyo Tayuasapé de San Lorenzo “indudablemente” es del adolescente desaparecido y que don Reinaldo Suárez ya reconoció el cadáver como el de su hijo.
El papá de Tobías, Reinaldo Suárez, reconoció el cuerpo hallado este mediodía en San Lorenzo como el de su hijo, indicó el abogado Miguel Godoy. “Indudablemente se trata del chico”, subrayó.
Noticia en desarrollo