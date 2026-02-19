Apagón de la ANDE sigue afectando servicios del IPS

Según el comunicado oficial del IPS, la atención se realiza de forma manual en el Hospital Central, el Centro de Atención Ambulatoria (CAA) y el Centro de Especialidades de Salud Integral (CESI). La medida busca garantizar la continuidad de los servicios médicos mientras persisten las fallas derivadas del apagón de la ANDE ayer.

El IPS indicó que también operan bajo contingencia el Hospital Geriátrico “Gerardo Buongermini” y la clínica periférica Nanawa. Los asegurados que acudan a estos centros podrían experimentar "demoras debido a los procesos manuales" que están siendo implementados.

Como parte de la reorganización interna en el Hospital Central, varios servicios fueron reubicados temporalmente para asegurar la atención. Entre ellos se encuentran Urgencias de Cirugía, Urgencias de Pediatría, Nefrología, el Servicio de Terapia Endovascular y el área de Imágenes, todos funcionando en el subsuelo.

Problemas en IPS, al menos hasta el mediodía

Desde el IPS señalaron que estas medidas permanecerán vigentes mientras continúan los trabajos del equipo técnico. Se prevé que las tareas culminen alrededor del mediodía, momento en que los servicios podrían retomar gradualmente su funcionamiento habitual.

El IPS recomienda a los asegurados mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de acudir a los centros asistenciales. Asimismo, solicita comprensión ante las demoras que puedan registrarse debido a la situación.