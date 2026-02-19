Cuerpo de Bomberos Voluntarios se pronuncia tras la localización de Tobías

El directorio nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) difundió un comunicado en el cual expresa su profundo alivio luego de la localización del cuerpo de Tobías Suárez, el niño de 12 años que fue arrastrado por un poderoso raudal el pasado viernes 13 en la zona de Reducto, San Lorenzo.

Lea más: Hallan un cuerpo durante la búsqueda de Tobías Suárez

La institución resalta que “desde el primer momento de la emergencia, el personal se mantuvo plenamente movilizado, poniendo a disposición todos los recursos humanos y logísticos necesarios”.

La coordinación entre las distintas instituciones que se involucraron en la búsqueda permitió articular un trabajo complejo que presentó importantes desafíos logísticos, técnicos y humanos, señala el comunicado.

Lea más: Caso Tobías: trasladan cuerpo hallado en arroyo a la Morgue Judicial

Desaparición y triste final

Tobías Suárez, un niño de 12 años, fue reportado como desaparecido el viernes 13 de febrero luego de un intenso temporal. El pequeño, que fue visto por última vez en una estación de servicios, intentó cruzar en una zona de obras donde se formó un raudal que lo terminó arrastrando.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La búsqueda del pequeño se desarrolló a lo largo de varios kilómetros y se prolongó por seis días, involucrando a varios cuerpos de bomberos, personal del Ejército y la Policía Nacional; hasta que el miércoles 18 de febrero, un cuerpo fue hallado en el arroyo Tayuasapé, correspondiente al barrio San Blas de San Lorenzo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes de la finalización de la autopsia, el abogado de la familia de Tobías informó que el padre del pequeño ya lo había reconocido y, posteriormente, el doctor Pablo Lemir confirmó la información en base a odontología y antropología forense.