19 de febrero de 2026 - 11:37

Cuerpo de Bomberos Voluntarios se pronuncia tras la localización de Tobías

Tarea de los bomberos en el marco de la búsqueda de Tobías Suárez, el niño arrastrado por el raudal
Tarea de los bomberos en el marco de la búsqueda de Tobías

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) publicó un comunicado luego de la localización del cuerpo del pequeño Tobías tras seis días de incertidumbre y angustia. La institución destacó el esfuerzo coordinado que permitió llevar adelante el operativo que se destacó por su complejidad.

El directorio nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) difundió un comunicado en el cual expresa su profundo alivio luego de la localización del cuerpo de Tobías Suárez, el niño de 12 años que fue arrastrado por un poderoso raudal el pasado viernes 13 en la zona de Reducto, San Lorenzo.

La institución resalta que “desde el primer momento de la emergencia, el personal se mantuvo plenamente movilizado, poniendo a disposición todos los recursos humanos y logísticos necesarios”.

La coordinación entre las distintas instituciones que se involucraron en la búsqueda permitió articular un trabajo complejo que presentó importantes desafíos logísticos, técnicos y humanos, señala el comunicado.

Desaparición y triste final

Tobías Suárez, un niño de 12 años, fue reportado como desaparecido el viernes 13 de febrero luego de un intenso temporal. El pequeño, que fue visto por última vez en una estación de servicios, intentó cruzar en una zona de obras donde se formó un raudal que lo terminó arrastrando.

La búsqueda del pequeño se desarrolló a lo largo de varios kilómetros y se prolongó por seis días, involucrando a varios cuerpos de bomberos, personal del Ejército y la Policía Nacional; hasta que el miércoles 18 de febrero, un cuerpo fue hallado en el arroyo Tayuasapé, correspondiente al barrio San Blas de San Lorenzo.

Antes de la finalización de la autopsia, el abogado de la familia de Tobías informó que el padre del pequeño ya lo había reconocido y, posteriormente, el doctor Pablo Lemir confirmó la información en base a odontología y antropología forense.