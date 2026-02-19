Reclaman mejores condiciones en el Departamento de Identificaciones de San Lorenzo ante la ola de calor y fallas en el generador

Mientras los usuarios del Departamento de Identificaciones de San Lorenzo reclaman mejores condiciones para la atención dentro del recinto y cuestionan la falta de previsión ante emergencias, desde la institución afirman que el generador de energía ya fue sometido a mantenimiento y que los informes fueron elevados a las instancias superiores.

Los usuarios de la institución manifestaron su malestar por las condiciones en las que realizaron sus trámites, especialmente durante el apagón nacional que dejó sin energía eléctrica al local en la tarde del martes.

Según reclamaron, dos acondicionadores de aire presentaban fallas antes del corte de energía, y los demás funcionaban, pero de forma insuficiente ante la gran cantidad de personas que estaban dentro del recinto. La situación se agravó cuando el generador, que debía suplir la falta de electricidad, dejó de operar.

Hernán Vargas, uno de los ciudadanos que acudió al lugar, relató lo ocurrido: “Antes de que se fuera la luz, algunos aires ya estaban sin funcionar y los demás no abastecían a la cantidad de personas que estábamos dentro del lugar”, expresó.

El usuario explicó que, tras el apagón, un electricista que se encontraba en el sitio logró poner en marcha el generador, pero el equipo volvió a detenerse, según manifestó, por falta de combustible.

“En esa regional deben tener siempre una persona capacitada que sepa manipular el transformador en casos de urgencia”, sostuvo.

Además de la climatización, los usuarios reclamaron mejores condiciones sanitarias y mayor provisión de agua potable, teniendo en cuenta que, según indicaron, más de 600 personas acuden diariamente a realizar trámites como cédulas, pasaportes y certificados. También solicitaron mayor dotación de personal para agilizar la atención.

Generador ya está operativo

Por su parte, el director del Departamento de Identificaciones de San Lorenzo, comisario Augusto Ramírez, reconoció que se registraron inconvenientes con el generador durante el apagón, pero aseguró que se realizaron los informes correspondientes y que la empresa encargada del mantenimiento ya intervino el equipo.

“Nosotros, ante cualquier inconveniente, elevamos los informes a nuestros superiores; siempre estamos al pendiente de todo. La empresa vino esta mañana para realizar el mantenimiento correspondiente”, indicó.

En cuanto a la dotación de personal, precisó que actualmente cuentan con 31 funcionarios distribuidos en distintas áreas y que, en esta época del año, se registra un incremento en la demanda de trámites, principalmente por viajes y el inicio de clases.