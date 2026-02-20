Como Nenecho: Bello también incumple ordenanza que lo obliga a mantener bicisendas

El intendente Luis Bello (ANR-HC) continúa el legado de abandono de la infraestructura pública de su antecesor Óscar “Nenecho” Rodríguez. Ambos han ignorado sistemáticamente la obligación legal de mantener la red de bicisendas en Asunción. La infraestructura vial alternativa se encuentra en un estado de deterioro crítico y peligroso.

La Ordenanza 607/15 exige destinar entre el 1% y el 5% del impuesto inmobiliario a estas vías. Sin embargo, la cuenta especial requerida para este mantenimiento nunca fue creada por las autoridades comunales. El incumplimiento normativo es absoluto, tanto en la gestión anterior como en la presente administración.

La bicisenda de Iturbe es el ejemplo más visible de esta desidia y falta de inversión. Actualmente, el trayecto muestra enormes y profundos baches que ponen en riesgo la seguridad y hasta la vida de los ciclistas. Lo que debió ser una ruta segura, hoy es una sucesión de cráteres y trampas mortales.

Esta obra específica les costó a los ciudadanos de Asunción más de G. 1.006 millones. Al no recibir mantenimiento, este millonario patrimonio público se está echando a perder a la vista de todos. La falta de previsión convirtió una inversión estratégica en una pérdida económica para la comuna.

Bicisenda “de adorno”

Inaugurada en diciembre de 2018, la bicisenda de Iturbe nació bajo fuertes cuestionamientos por sus múltiples defectos técnicos. Tras casi ocho años, ninguna administración tomó la determinación de realizar las mejoras o reparaciones necesarias.

La normativa que protege este espacio se ha convertido en una "letra muerta" para los asuncenos.

Los usuarios deben sortear no solo los baches, sino también registros de desagüe pluvial que permanecen abiertos. La peligrosidad aumenta durante la noche por la falta de señalización adecuada y el pésimo estado del asfalto.

En un recorrido por la vía, ABC constató un escenario de abandono total en varios puntos del microcentro.

Además del daño estructural, la vía es utilizada ilegalmente como estacionamiento por automovilistas, ante la inacción oficial. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción no ejerce los controles necesarios para despejar estos espacios exclusivos. Esta invasión vehicular acelera el proceso de destrucción de la ya debilitada carpeta asfáltica.

Incumplimiento

El concejal Pablo Callizo (PPQ) recordó que denunció en reiteradas ocasiones, tanto bajo la gestión de Nenecho como la de Bello, que la Intendencia no realiza los ajustes que el proyecto requiere.

Pese a las minutas presentadas, nunca se ejecutaron los fondos para la conservación de la red de bicisendas que, además, tiene un circuito que se une a ciudades vecinas. Ni siquiera se creó la cuenta especial destinada a ese dinero, como manda la ordenanza.

El abandono de las bicisendas desalienta el uso de este transporte sostenible y afecta la movilidad urbana. Incluso proyectos más nuevos, como Amabici, presentan tramos angostos y mal diseñados, que nunca fueron corregidos.

El edil advierte que, de no mediar una inversión inmediata, el patrimonio invertido en estas obras desaparecerá de forma definitiva. Agrega que es urgente que la gestión de Luis Bello realice un análisis técnico y destine los recursos económicos necesarios para evitar un daño mayor.