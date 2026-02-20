Funcionarios contratados del MEC denuncian retraso en pago de salarios y otras irregularidades

Funcionarios contratados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que cumplen funciones en la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (Uepp), denuncian que tienen un retraso en el pago de salarios que este fin de febrero llega a los dos meses.

Los contratados protestaron esta mañana colocando un pasacalles frente a la oficina de esta unidad, ubicada sobre las calles General Díaz y Hernandarias. El cartel tiene un mensaje dedicado al ministro de Educación, Luis Ramírez.

Lea más: A tres días del inicio de las clases, hay peligro de derrumbe en escuela de Asunción

“Ministro de Educación, Luis Ramírez, cumpla nuestros derechos laborales”, dice el mensaje.

Reclaman que además del atraso en el pago de salarios, se les dejó sin vacaciones por una disposición que no es clara. “Nosotros ya teníamos vacaciones firmadas y aprobadas, pero tacharon las firmas de las autoridades que dieron el visto bueno para nuestra salida y los que ya salieron antes de que ocurra esta situación, tienen un antecedente por ausencia injustificada en sus legajos. No nos descontaron, pero el antecedente está”, insistieron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cambio de contrato

Según el reclamo de los funcionarios, en enero, sin comunicación formal, se modificó unilateralmente la modalidad de sus contratos, pasando de “unidad de tiempo” a un formato del tipo “por resultados”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Escuela en ruinas desmonta discurso “espectacular” del ministro de Educación

“Se nos retiró el acceso al reloj biométrico institucional, obligándonos a registrar asistencia en planillas manuales. No contamos con instrucciones formales sobre horarios, ni sobre la modalidad de cumplimiento de nuestras funciones”, agregaron.

También indicaron que presentaron notas para consultar sobre estas situaciones, pero no recibieron respuesta de Ramírez ni de Dalila Zarza, directora general de la Uepp.

Consultamos al MEC sobre la denuncia de los funcionarios, pero hasta el momento de esta publicación, no recibimos respuesta.