Escuela en ruinas desmonta discurso “espectacular” del ministro de Educación

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se “olvidó” de instituciones como la Escuela Básica N° 5925 Don Jorge Gayoso, de Remansito, en Villa Hayes, donde iniciarán las clases en pésimas condiciones, este lunes 23 de febrero.

Ingresar a una de las aulas de la escuela Don Jorge Gayoso, es vivir en carne propia el famoso “infierno verde” como suelen llamar al Chaco, por su clima hostil, donde el calor extremo y la sensación térmica suelen superar a lo registrado en Asunción y otras zonas del país en esta época del año.

Lea más: Éxodo a escuelas del MEC: “Ya no alcanza la plata”, afirman en escuela de Luque

Las salas de clase no cuentan con equipos de aire acondicionado y los pocos ventiladores no dan abasto. “Yo instalé un aire en mi sala con mis propios recursos, pero tampoco puedo utilizar porque el sistema eléctrico no es el adecuado, no aguanta”, sostiene la profesora Jacquelin Morel, del tercer grado. Durante sus quehaceres en la escuela, se torció el tobillo.

La docente se encontraba pintando el salón, ayer jueves, utilizando cal como materia prima, pues no le alcanzó el bolsillo para adquirir pintura para esta tarea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Muebles destrozados

Prácticamente todas las salas tienen muebles en avanzado estado de deterioro. Las mesas y sillas cuentan con maderas astilladas, carcomidas; llenas de agujeros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: padres analizan no enviar a alumnos a la escuela por obras sin terminar en Luque

Las sillas tienen las patas herrumbrosas y los soportes se ven todos corroídos. Lejos de este centro escolar están los cuestionados muebles chinos, adquiridos con sobreprecio por Itaipú.

“Se hizo tanta propaganda con estos muebles, pero esta zona pareciera estar al margen de todo lo que hace el Gobierno, lo que hacemos acá siempre es recibir pupitres reciclados de otras instituciones que están igual de precarias”, reclamó una profesora.

Peligro

En la planta alta del pabellón de entrada, donde tienen clase los alumnos del segundo ciclo de la Escolar Básica, las vigas de madera están arqueadas, con una importante inclinación hacia abajo.

Lea más: Paraguarí: dos instituciones en peligro de derrumbe y 125 en mal estado

No obstante y pese a los pedidos de auxilio, el MEC no envió a un solo arquitecto para corroborar si el sitio es seguro para los alumnos y profesores.

Una antigua ventana de hierro instalada en uno de los salones de la planta alta, se había caído y no pudo ser reemplazada o reinstalada todavía, por lo que el espacio cuenta con una enorme abertura vacía, sin protección.

El encargado de despacho de la dirección de la escuela Don Jorge Gayoso, Pedro Ricardo Lugo, aseguró que la situación del establecimiento (abandono) es usual en zonas de asentamientos en el campo.

Precariedades

Los docentes también se muestran preocupados por el estado de un aula del pre escolar, que presenta profundas grietas en el piso y en las paredes, pero aún así recibirá a los más pequeños para el inicio de clases.

Lea más: MEC dice que se invirtieron US$ 100 millones en infraestructura y promete “letrinas cero” para marzo

El director Pedro Ricardo Lugo, manifestó que “a simple vista ya se nota, por más que sea monumento el edificio, que tiene ciertas precariedades como los ventanales o la instalación eléctrica”.

Manifestó que con lo que reciben de la gratuidad es “difícil” realizar todas las refacciones, la compra de mobiliario y atender el sistema eléctrico en el lugar.

A esta grave situación de “olvido” del MEC, se suma que viven en constante inseguridad debido a personas en situación de adicción que roban todo tipo de artículos de la institución, según denunciaron en el local.

“Año espectacular”, según ministro de Educación

Luego de una reunión sobre el programa Hambre Cero, que según las autoridades atenderá a 1.200.000 alumnos desde este próximo lunes, el ministro de Educación, Luis Ramírez, habló de la situación de los locales escolares para esta fecha.

Lea más: Llamativa conexión de diputado con empresario de obra chapucera en escuela

Acostumbrado últimamente a brindar declaraciones parsimoniosas y grandilocuentes, Ramírez, afirmó recientemente que “les esperamos, las escuelas se están preparando para recibir un año espectacular”, dirigiéndose a la comunidad educativa.

Además, según comentó el ministro Ramírez, se han realizado unas 4.000 “intervenciones” en escuelas y colegios públicos que, teniendo en cuenta lo invertido por el Ministerio de Educación y Ciencias, las gobernaciones y municipalidades, representan una inversión que “pasa cómodamente” los US$ 100 millones.

El titular de Educación “olvidó” así la situación de locales como la Escuela Básica N° 5925 Don Jorge Gayoso, donde hay salas en riesgo de derrumbe, y 1.387 niños que viven en zonas vulnerables del Bajo Chaco, no arrancarán las clases en condiciones, abandonados por el Gobierno.