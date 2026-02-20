A tres días del inicio de las clases, hay peligro de derrumbe en escuela de Asunción

El muro perimetral de la escuela Capitán Mauricio José Troche, en el barrio Zeballos Cue de Asunción, se encuentra en una condición que representa un riesgo de derrumbe. La situación preocupa especialmente porque en tres días más los alumnos volverán a la institución y nuevamente se encontrarán con un espacio que afronta múltiples necesidades.

La directora Alba Agüero explicó que esto se encuentra así desde hace mucho tiempo y, si bien recibieron recursos para la reparación, son tantas las necesidades en la escuela que se han tenido que priorizar otras áreas. Mencionó que este año además se enfrentan a un déficit de pupitres porque aumentará la cantidad de alumnos. “Estamos haciendo autogestión, tanto los profesores como los padres”, señaló.

Además de la muralla de la escuela, también la que rodea la cancha presenta inconvenientes y temen que con cada lluvia se debilite la infraestructura. “Los niños no miden el peligro y se recuestan y allí se puede derrumbar por ellos”, alertó.

La respuesta del Ministerio de Educación

En conversación con ABC Cardinal, el ministro de Educación, Luis Ramírez, recalcó que las escuelas reciben los recursos para realizar las reparaciones que se necesitan y anunció que enviará a un equipo evaluador con el fin de conocer más en detalle el problema que presenta el muro.

Respecto a los pupitres, Ramírez explicó que se solicita a las instituciones que declaren la cantidad de alumnos para que el Ministerio envíe los mobiliarios necesarios. “Hay sectores donde quieren tener un extra de muebles, pero deben explicar por qué y para dónde”, dijo el ministro.