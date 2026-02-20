Nacionales
20 de febrero de 2026 - 11:03

A tres días del inicio de las clases, hay peligro de derrumbe en escuela de Asunción

Muralla de la Escuela Mauricio José Troche presenta grietas y está en riesgo de derrumbe
Situación de la muralla de la Escuela Mauricio José TrocheEdgardo Romero

La escuela Mauricio José Troche, ubicada en Zeballos Cue, está con problemas de infraestructura a apenas tres días del inicio de las clases. La muralla presenta una importante grieta y temen que se termine derrumbando.

Por ABC Color

El muro perimetral de la escuela Capitán Mauricio José Troche, en el barrio Zeballos Cue de Asunción, se encuentra en una condición que representa un riesgo de derrumbe. La situación preocupa especialmente porque en tres días más los alumnos volverán a la institución y nuevamente se encontrarán con un espacio que afronta múltiples necesidades.

Alba Agüero, directora de la escuela Mauricio José Troche de Zeballos Cué
Alba Agüero, directora de la escuela Mauricio José Troche

La directora Alba Agüero explicó que esto se encuentra así desde hace mucho tiempo y, si bien recibieron recursos para la reparación, son tantas las necesidades en la escuela que se han tenido que priorizar otras áreas. Mencionó que este año además se enfrentan a un déficit de pupitres porque aumentará la cantidad de alumnos. “Estamos haciendo autogestión, tanto los profesores como los padres”, señaló.

Sistema eléctrico al descubierto junto al parque de los niños de la escuela Mauricio José Troche
Sistema eléctrico al descubierto junto al parque de los niños

Además de la muralla de la escuela, también la que rodea la cancha presenta inconvenientes y temen que con cada lluvia se debilite la infraestructura. “Los niños no miden el peligro y se recuestan y allí se puede derrumbar por ellos”, alertó.

La muralla tiene una inclinación hacia las gradas donde habitualmente se sientan los alumnos
La muralla tiene una inclinación hacia las gradas donde habitualmente se sientan los alumnos

La respuesta del Ministerio de Educación

En conversación con ABC Cardinal, el ministro de Educación, Luis Ramírez, recalcó que las escuelas reciben los recursos para realizar las reparaciones que se necesitan y anunció que enviará a un equipo evaluador con el fin de conocer más en detalle el problema que presenta el muro.

Respecto a los pupitres, Ramírez explicó que se solicita a las instituciones que declaren la cantidad de alumnos para que el Ministerio envíe los mobiliarios necesarios. “Hay sectores donde quieren tener un extra de muebles, pero deben explicar por qué y para dónde”, dijo el ministro.