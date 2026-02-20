Jaime Franco nuevamente en juicio, esta vez por lavado

El juicio oral y público al narcotraficante Jaime Andrés Franco Mendoza por supuesto lavado de activos se inició hoy, ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas.

La acusación está a cargo del fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), quien presentó sus alegatos iniciales, al igual que la defensa.

La defensa está a cargo de la abogada Norma Girala, quien optó por no presentar incidente alguno.

Franco, quien participó en el juicio a través de medios telemáticos, desde su lugar de reclusión, no quiso prestar declaración indagatoria ante el Tribunal hoy, pero no descartó hacerlo más adelante.

Este juicio prosigue el próximo viernes 27, a las 08:30.

Piñánez lleva adelante la investigación iniciada en el año 2020 por el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia el 10 de mayo de 2022, durante su luna de miel.

Allanamiento a la celda de Jaime Franco en Tacumbú

Este proceso se inició a partir de un allanamiento realizado en la madrugada del 22 de octubre 2020 por el fiscal Pecci (+) y sus colegas Federico Delfino y Alicia Sapriza (actualmente fiscal adjunta), en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

El procedimiento en el pabellón 5 Admisión se realizó con anuencia de la entonces ministra de Justicia Cecilia Pérez Rivas, ante la versión de que se estaría preparando una fuga.

En la ocasión, la comitiva incautó de la celda de Jaime Franco -ubicada en la planta alta- fajos de dinero en moneda nacional y extranjera, específicamente G. 174.663.000, US$ 12.400, 500 euros, y 10 rands, cuyo origen no pudo justificar.

Investigación sobre laboratorio, sin avance

En el mismo sector, en la planta baja, donde se encontraban 12 reclusos, fue detectado un improvisado laboratorio, con todos los elementos necesarios para el procesamiento de la cocaína.

En el sitio, estaban guardados 2 kilos con 458 gramos de clorhidrato de cocaína, 3 kilos con 40 gramos de crack, 22 gramos de pasta base de cocaína, a más de 77 gramos de marihuana. La investigación de este caso quedó a cargo de la fiscala Pamela Pérez y actualmente no cuenta con avance alguno.

Condena por narcotráfico

Jaime Andrés Franco Mendoza, detenido en el 2013 como responsable del un cargamento de 359 kilos de cocaína incautada un año antes en Ciudad del Este Franco y cumple condena de 18 años de cárcel por tráfico de cocaína.

En el primer juicio por narcotráfico, el Tribunal de Sentencia presidido por Elio Ovelar lo sentenció a 11 años de cárcel. Esta pena fue apelada por el entonces fiscal Pecci, quien acusó al colegiado de ser “complaciente con el crimen organizado”.

Pecci, quien había solicitado 20 años de cárcel para el acusado, logró finalmente una condena de 18 años de pena privativa de libertad para Franco.

Por otro lado, Franco tiene una condena de 60 años de cárcel en Brasil, también por narcotráfico. La justicia brasileña solicitó su extradición, petición concedida en el año 2021 por la jueza Lici Franco, pero supeditada a la conclusión de los procesos que afronta en nuestro país.

Supuesta conexión con sicariatos de Pecci y exdirector de Tacumbú

El nombre de Jaime Andrés Franco Mendoza aparece ligado a dos casos de sicariato, registrados en el año 2022. Uno de ellos, el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci , ocurrido el 10 de mayo, en la Península de Barú, en Cartagena de Indias, en Colombia; y el otro, registrado el 19 de junio, en barrio Obrero, resultando víctima el exdirector de Tacumbú, Óscar Daniel González Olmedo.

Franco fue nombrado por medios internacionales como uno de los mandantes del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, como contribuyente de una “vaquita narco”, junto con su compadre Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, procesado por el caso A Ultranza.

Mientras que con relación a la muerte de Óscar González Olmedo , el mismo era director del penal de Tacumbú cuando se encontraron las sumas de dinero en la celda de Jaime Franco, que le valieron otra investigación penal y que se elevó a juicio. Franco inculpó a González de haber revelado y causado la intervención en el penal.

González Olmedo posteriormente denunció que recibió amenazas y en pleno día del Padre, fue asesinado por sicarios, frente a su familia.

Actualmente, Jaime Franco se encuentra recluido en la Agrupación Especializada, pese a los reiterados pedidos de la Policía Nacional de trasladarlo a un centro penitenciario de máxima seguridad e incluso una resolución judicial en ese sentido, dispuesta por la jueza penal de ejecución de sentencia Sandra Kirchhofer el año pasado, y que sigue pendiente de cumplimiento.