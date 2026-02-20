Nacionales
20 de febrero de 2026 - 09:34

¿Mejoró la calidad del aire tras las lluvias? Esto dice el Ministerio del Ambiente

El humo crea efectos borrosos en lo que observamos.
El humo se percibe en Asunción.Virgilio Vera, ABC Color

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) difundió este viernes los últimos datos del Índice de Calidad del Aire (ICA) luego de la lluvia que cayó en gran parte del país. En esta nota le contamos más detalles.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) dio a conocer este viernes los datos actualizados sobre el Índice de Calidad del Aire (ICA), información que es obtenida a través de estaciones estratégicamente ubicadas en puntos clave.

De acuerdo a los datos arrojados, la calidad del aire en las estaciones de San Lorenzo, Villa Elisa y Asunción (Costanera) se encuentra en valores que van de 52 a 68, que de acuerdo a los parámetros establecidos, se considera “moderado”. El reporte 24 horas atrás indicaba condiciones insalubres en Villa Elisa y San Lorenzo.

Datos sobre el Índice de Calidad del Aire (ICA), al 20 de febrero
Índice de Calidad del Aire (ICA), al 20 de febrero

De hecho, los bomberos reportaban entonces que una densa humareda cubría gran parte del Área Metropolitana y ciudades vecinas debido a varios focos de incendio que se encontraban activos y que, aparentemente, fueron sofocados gracias a la llegada de la lluvia.

Parámetros del Índice de Calidad del Aire (ICA)

  • 0 a 50 Bueno
  • 51 a 100 Moderado
  • 101 a 150 Insalubre para grupos sensibles
  • 151 a 200 Insalubre
  • 201 a 300 Muy insalubre
  • Más de 300 Peligroso

Lo que recomienda el Ministerio de Salud

Cuando la calidad del aire es “moderada”, se considera aceptable, pero puede representar riesgo para personas inusualmente sensibles. Se recomienda limitar esfuerzos prolongados al aire libre, mantener ventanas cerradas si hay humo, no fumar y cuidar la hidratación.

