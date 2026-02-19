Calor y contaminación vuelven insalubre trabajar: especialista da recomendaciones

El calor extremo que se vive en Paraguay actualmente golpea a la ciudadanía con temperaturas de 41º C y sensación térmica de hasta 45º C.

Además, se suma la humareda que afecta a gran parte de Asunción y Gran Asunción, debido a la criminal quema de pastizales y otro tipo de incendios, ya que se registran focos en los departamentos de Central, Cordillera y el Bajo Chaco, como en la “Isla Robinson”, en la zona de Remansito y en Arroyos y Esteros.

Esto genera que la calidad del aire en el país sea moderada, con 2,5 de material particulado en el aire (polvo, hollín, humo), ya que se registraron 32 µg/m³ (microgramo de material contaminante por metro cúbico).

Según la doctora Laura Flores, técnica en contaminación atmosférica y experta en salud laboral, estas condiciones son insalubres para la ciudadanía, por lo que es necesario que se tomen medidas a fin de evitar que afecte a la salud de las personas, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras.

“Tenemos los peores escenarios en Paraguay en referencia a lo que es calidad de aire, más olas de calor. Requerimos de cuidados pensando en las personas vulnerables: niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas con algún tipo de cardiopatía, asmático, alérgico, y después ya para la población en general, en referencia a actividad física, cuidados que podamos tener en los espacios en los que estemos”, indicó.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, se deben evitar actividades al aire libre, no hacer deportes, evitar la exposición al calor, al sol, hidratarse constantemente, utilizar mangas largas o bloqueador solar ante la exposición a la luz solar.

Dijo que actualmente en Paraguay hay un poco más de conciencia en cuanto al riesgo que existe en el trabajo ante estas condiciones, aunque recordó que en Paraguay todavía no hay leyes o regulaciones al respecto, como si las hay en países similares que tienen el mismo problema de estrés térmico por calor.

“Se tiene el mapa de calor, se tienen los índices de calor, y uno va diciendo, ‘hoy en lo que es la zona industrial de Ypané, tenemos extremas temperaturas, entonces de 12 a 15 las tareas deben ser livianas’, eso no lo tenemos aún, en algún momento tenemos que llegar. Hoy tenemos regulaciones que dicen que tenemos que hacer esto, tenemos que evaluar, medirlo, dar los diferentes descansos de acuerdo a eso, la hidratación adecuada, la climatización adecuada, pero no es todavía aplicable en todos lados”, recordó.

Agregó que también se debe abordar el trabajo en el campo, donde la gente trabaja bajo el sol, a fin de asumir con más conciencia los factores que influyen para tener realmente buenas condiciones laborales, para que trabajadores y trabajadoras sanos puedan seguir aportando, produciendo y vivir dignamente. Además, las mediciones y recomendaciones deberían integrarse entre las diferentes instituciones.

“Cada empresa tendría que tener su mapa de riesgo, porque eso también es individual, yo puedo tener una temperatura afuera, pero adentro, la actividad, la tasa metabólica, la tarea, las condiciones son totalmente diferentes. Entonces sí, tenemos las obligaciones legales de hacer estas evaluaciones y tener riesgo y aplicar las medidas, tener todos los técnicos los recursos preventivos para hacer esto en forma”, destacó.

Parámetros de medición

Las mediciones para el ámbito laboral son la calidad de aire, temperatura, humedad, entre otros parámetros que hoy en día muchas empresas ya están midiendo, pero es importante también definir qué tipo de trabajo se hace y las diferentes medidas que tienen que ver con la climatización, la ventilación y la hidratación.

“Si yo hago un estrés térmico y me sale que mi índice está en 27,4 y tenemos entre las 12 y 15 horas, quiere decir que por cada hora debo descansar 50% y 50% trabajar, e hidratarme, así llega el nivel del informe. La hidratación es superimportante, bajo sombra, descansos adecuados, también es importante la vigilancia médica”, insistió Flores.

Paraguay es un país complejo y complicado en referencia a estos riesgos que deben ser abordados, tanto individual como colectivamente como comunidad, ya que es un tema pendiente, mientras que Chile, Bolivia, Perú cuentan con legislación obligatoria, hoy en el país algunas empresas las toman obligatoriamente y otras no, pero en general, cuando se da la recomendación, la gente no hace caso.

Los parámetros más importantes son el del estrés térmico por calor y la carga térmica, esta última se refiere a la cantidad de acuerdo a los valores que tengamos en vatios por metro cuadrado, cuánto es la carga que puedo tolerar hoy en el trabajo, sobre todo para tareas que uno tiene actividad física, liviana, moderada o intensa, según explicó.

“Aumenta mucho la carga metabólica y tenemos un riesgo de que el trabajador, trabajadora sufra un golpe de calor, es decir, deshidratación, desmayos, y otras cuestiones, más otras afectaciones que pueda tener”, detalló.

La especialista dijo que estas condiciones podrían disminuir en estos días ante el anuncio de lluvias importantes en el país.