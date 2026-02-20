Pacientes con cáncer se unen por derechos y mejor atención en Encuentro Nacional de Apacfa

Bajo el lema de la unidad y la articulación real, la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) convoca a una jornada clave para fortalecer el sistema oncológico paraguayo en el marco del mes de la lucha contra el cáncer.

La 2ª Edición del Encuentro Apacfa que se realizará el martes 24 de febrero en el Espacio Mburucuya, reunirá a asociaciones de pacientes, profesionales de la salud y referentes del sistema sanitario con un objetivo claro: garantizar que la atención oncológica sea un derecho efectivo y no un privilegio.

El foco en la equidad: Protocolos del Incan

Uno de los pilares de esta edición será la puesta en valor de los Protocolos Nacionales de Oncología elaborados por el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Estos documentos son fundamentales para estandarizar la atención, asegurando que cada paciente reciba un tratamiento basado en criterios científicos unificados, sin importar en qué punto del país se encuentre.

Desde Apacfa explicaron que la jornada no solo ofrecerá actualización médica sobre nuevos tratamientos, sino que también abrirá espacios de intercambio en áreas críticas para un abordaje integral:

Acompañamiento emocional y contención psicológica.

Nutrición especializada para pacientes en tratamiento.

Bienestar físico y calidad de vida.

“Los protocolos, la información clara y el acceso a especialistas no son un privilegio, son un derecho. Cuando trabajamos juntos, el cáncer no se enfrenta en soledad”, afirmó Juana Moreno, presidenta de la Apacfa.

Un encuentro tras la victoria de la movilización

Recientemente, Apacfa denunció la paralización de licitaciones en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), una traba administrativa que amenazaba con dejar sin medicamentos esenciales a cientos de pacientes del Incan.

Gracias a la presión de la asociación y la intervención de las autoridades nacionales, el proceso fue destrabado. Este episodio, según los organizadores, subraya la importancia de este encuentro como una herramienta de vigilancia permanente y empoderamiento ciudadano.

Hacia un rol activo del paciente

Desde la organización remarcan que el encuentro del 24 de febrero busca ir más allá de lo simbólico. Se trata de dotar a las familias de “herramientas y certezas” ante un diagnóstico que cambia la vida.

“Detrás de cada diagnóstico hay una persona y una red que necesita contención”, subrayó Moreno, quien aseguró que con esta iniciativa, Apacfa reafirma su compromiso de velar por la dignidad y la protección del tratamiento de cada paciente oncológico en Paraguay.