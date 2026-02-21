Inicio de clases: “Hay espacios en ruinas, escuelas completas, no”, alegan desde el MEC

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) reportó este fin de semana que en total 1.467.803 estudiantes, desde la Educación Inicial hasta la Educación Media, incluyendo jóvenes y adultos de la Educación Permanente y la Educación Inclusiva, comenzarán el año lectivo 2026 este lunes, en más de 9.000 instituciones oficiales y privadas subvencionadas.

La pésima situación en infraestructura de la mayoría de las escuelas y colegios dependientes del MEC, además de la difícil situación del mobiliario y carencias que dificultan enfrentar el calor intenso de esta época, como la falta de agua potable y de ventiladores o acondicionadores de aire, sigue siendo sin embargo la constante.

Lea más: Con aulas destechadas y en horario “cortado” iniciarán clases en escuela del barrio Nazareth

Pero para el director de Infraestructura del MEC, arquitecto Marcelo León, quien informó que hay 7.000 instituciones educativas de gestión oficial, “no es real” que las escuelas están en ruinas.

“Se generaliza: todos los espacios están mal. Y eso no es real. Hay espacios en ruinas, escuelas completas no hay en ruinas. Hay 1.000 espacios en ruinas, correcto, sí, pero el universo de espacios educativos es sobre 100.000, hay más de 100.000 espacios, y nosotros tenemos un porcentaje, claro. Hay un 2%, 3% que tienen problemas que tienen que ser atendidos”, aseveró León hoy, en los estudios de ABC Cardinal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Espacios educativos”

El director de Infraestructura detalló el alcance del concepto “espacios educativos”: “Todos los espacios que permiten que se den las condiciones para la educación, son espacios educativos para nosotros, inclusive los espacios administrativos que son de apoyo para la educación”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Alumnos vuelven a clases entre mejoras y obras inconclusas

Así, una cancha es un espacio educativo y los sanitarios, también. “Una escuela puede tener 100 espacios educativos y puede tener dos o tres que tienen problemas, que efectivamente hay que atenderlos y no implica que toda la escuela esté en malas condiciones”, indicó León.

No supo responder cuántos de estos espacios educativos con problemas, son aulas. “El dato exacto no lo tengo, pero creo que menos de 1.000 necesitan algún tipo de reparación, en algunos casos, puede ser pintura”, dijo.

Intervenciones

El director del MEC afirmó que durante todo el año realizan intervenciones en espacios educativos, principalmente con las municipalidades y gobernaciones, pero que por un lado, la necesidad de reparaciones es permanente, mientras por otro, falta presupuesto.

Lea más: Falta mobiliario y un pabellón está clausurado a días de iniciarse las clases en la centenaria escuela de Pedro Juan Caballero

“Tenemos espacios que sufren y que tienen que ser clausurados, que tienen que ser intervenidos, para los cuales hay que conseguir los recursos y la forma de intervenir; y eso sucede en procesos administrativos que se tienen que dar de cierta manera porque están regulados. Entonces, a veces, no se llega a tiempo”, indicó León.

Con todo, el director de infraestructura del ministro de Educación, Luis Ramírez, afirmó que “la mayor parte de la infraestructura, casi la totalidad, está en buen estado, en condiciones seguras y en condiciones ambientales de primer nivel para recibir a los estudiantes”.

Acondicionamiento “natural”

Por otro lado, a León se le consultó sobre las altas temperaturas, por encima de los 40°, que se están registrando en el país y la necesidad de instalar acondicionadores de aire en las escuelas.

Lea más: A tres días del inicio de las clases, hay peligro de derrumbe en escuela de Asunción

“Nosotros ahora estamos trabajando en una guía de espacios educativos que tiene este sentido de volver a las mejores condiciones ambientales, de acuerdo al acondicionamiento natural que se les pueda dar, para solamente en casos excepcionales necesitar el acondicionamiento artificial, que es el aire acondicionado”.

Pero insistido respecto al intenso calor, que puede no ser sano para los niños, terminó León afirmando: “Si las condiciones no están dadas y hay que poner el aire acondicionado, hay que ponerlo (...) Hay que ver que las instalaciones lo permitan y ver quién se hace cargo de la tarifa, pero lo más importante para nosotros es que el niño esté en las mejores condiciones posibles para aprender”.