Con aulas destechadas y en horario “cortado” iniciarán clases en escuela del barrio Nazareth

En medio de obras del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que comenzaron recién a mediados de enero, iniciarán las clases este lunes unos 325 alumnos matriculados en la Escuela Básica 343 Manuel Ortiz Guerrero, del barrio Nazareth, en Asunción.

Este viernes, las aulas de un pabellón estaban completamente destechadas, debido a que las viejas tejas están siendo cambiadas por un techo con revestimiento de PVC.

“Hay una parte de una de las galerías, que fue totalmente desmantelado el techo porque sufría unas grietas, un hundimiento que era peligroso”, explicó Nancy Ramírez, directora de la institución.

La directora agregó que este lunes empiezan las clases de forma normal, pero que tendrán que realizar un ajuste en el horario de asistencia de los alumnos, para garantizar su seguridad por las obras. El horario de ingreso será al as 7:00 y la salida a las 11:30, luego del almuerzo escolar. El resto, será impartido de manera virtual hasta las 15:00, según lo previsto, debido a que cuentan con la Jornada Escolar Extendida.

Municipalidad adjudicó salas, pero nunca inició obras

En la escuela Manuel Ortiz Guerrero, la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), adjudicó en diciembre del año pasado la construcción de tres aulas a la firma MB Emprendimientos, cuyo representante legal es Maurizio Daniel Manavella Brusquetti. Junto con otros dos establecimientos, la inversión supera los G. 650 millones a esta firma privada, con recursos del ex Fonacide, ahora Fonae.

La directora indicó que tienen conocimiento de esta adjudicación, pero que hasta la fecha ningún funcionario municipal se acercó hasta el centro educativo para explicar sobre el proceso. Luego de dos meses de adjudicarse, no hay palada inicial.

La Municipalidad tiene obras adjudicadas y sin arrancar en unas cinco escuelas públicas de la capital, que urgen de espacios nuevos para sus alumnos.

Rechazaron niños por falta de muebles

La directora Nancy Ramírez, lamentó que tuvieron que rechazar la matriculación de alumnos nuevos este año, porque los sobrefacturados muebles chinos proveídos por la Itaipú, no alcanzan.

“A muchos tuvimos que lastimosamente rechazarles, porque ya no contamos con sillas y mesas. Como ustedes sabrán, también en el 2025, tuvimos los cambios de los muebles chinos, con lo que vino de Itaipú. Todos los pupitres que teníamos fueron retirados. Lastimosamente, al retirar, nosotros nos quedamos también sin mobiliario”, remarcó.