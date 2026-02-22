Video: familia de secuestrado por el EPP: “Almir, te esperamos”

Con un video, en el que habla Silvio Giménez, cuñado de Almir Brum, acompañado de Balmir Brum, padre del joven secuestrado el viernes por el EPP en Caaguazú, emitieron un comunicado dirigido a las fuerzas públicas, a la prensa, a la comunidad en general y a los captores.

El secuestro de Almir de Brum ocurrió el viernes, a las 16:40, en Yeruti 2° Línea, departamento de Caaguazú, en el límite con la jurisdicción de la Subcomisaría 19 Agua’e en Canindeyú.

“Pedimos a la fuerza de seguridad respetar el dolor de la familia y exigencia para que Almir vuelva pronto. A la prensa, que entienda el dolor y la angustia del momento, por favor. Al EPP que cumpla en devolver a Almir con vida, porque nosotros vamos a cumplir los pedidos y que nos envíe una prueba de vida de Almir. Almir, nosotros te esperamos pronto”, dice en el video Silvio.

Aclara además que son una familia humilde y trabajadora, pero que tendrán apoyo y ayuda de la comunidad para lograr recuperar sano y salvo a Almir.

Nuevo secuestro del EPP

El paraguayo de 32 años fue reportado como desaparecido por su padre,Balmir de Brum, tras no responder llamadas telefónicas.

De acuerdo al informe policial, el padre, al llegar al llegar al lugar, encontró la máquina cosechadora encendida y un panfleto del EPP, según el informe policial de la Dirección de Policía de Canindeyú.

En los panfletos mencionan que el despojo de las viviendas de campesinos constituye una “deuda de sangre con el pueblo” cuyo cobro “no tiene plazo”.

La carta que acompaña el panfleto indica que la víctima fue secuestrada por el autodenominado EPP y advierte al productor que debe cumplir con las instrucciones que el grupo criminal dará en las próximas horas si desea recuperar a su hijo con vida.