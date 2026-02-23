Alumnos de escuela San Francisco siguen dando clases en fábrica abandonada

Los alumnos de la Escuela San Francisco, ubicada en el barrio del mismo nombre de la ciudad de Asunción, comenzaron hoy el año lectivo 2026 en la sede abandonada de una fábrica textil que la comunidad educativa adaptó como pudo para albergar a alrededor de mil alumnos.

La sede de la Escuela San Francisco fue clausurada a principios de 2025 por riesgo de derrumbe y las clases se trasladaron de forma provisoria a la fábrica textil abandonada, donde mamparas instaladas por los padres y docentes separan las distintas “aulas”.

Lea más: Inician las clases 1.467.803 estudiantes, en escuelas públicas en ruinas y sin muebles

Sin embargo, los alumnos y docentes que hoy inician allí las clases deben lidiar con dificultades como la falta de un sistema adecuado de acondicionamiento de aire, una necesidad especialmente grande en la actual temporada de verano, o el eco que se genera en el recinto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Reparación comenzaría en marzo

Estaba previsto que los trabajos de reparación de la Escuela San Francisco, con fondos de la Itaipú Binacional, comiencen en enero de este año. Sin embargo, hasta ahora las obras no han comenzado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Autobombo del MEC vs realidad: Escuela San Francisco volverá a las aulas improvisadas por segundo año

Guillermina Fernández, directora de la escuela, afirmó que representantes de Itaipú prometieron que los trabajos de reparación comenzarán en el mes de marzo.