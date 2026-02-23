Caacupé: escuela inició clases sin cocina ni comedor para el programa Hambre Cero

El responsable de la escuela confirmó que las clases comenzaron “relativamente bien”, con una matrícula superior a 150 alumnos. Sin embargo, señaló que actualmente necesitan una cocina más amplia para que las seis personas encargadas de la preparación de alimentos puedan desempeñar su labor de manera cómoda y segura.

Navarro recordó que el año pasado el gobernador de Cordillera, Denis Lichi (ANR), se había comprometido públicamente a impulsar refacciones en la institución educativa con el objetivo de ampliar el espacio destinado a la cocina y mejorar las condiciones de preparación de los alimentos para los estudiantes. Sin embargo, señaló que, pese al tiempo transcurrido, hasta el momento las obras no se concretaron ni se observaron avances visibles en el proyecto.

“Voy a recordarle y vamos a insistirle porque necesitamos esa mejora. Es una necesidad real para la comunidad educativa, no un lujo”, expresó el director, al tiempo de remarcar que la ampliación permitiría optimizar el servicio y responder a la demanda existente.

El director también cuestionó los anuncios realizados desde el Gobierno respecto a la supuesta universalización del almuerzo escolar en el nivel medio, afirmando que esas comunicaciones generaron expectativas en las familias que finalmente no se cumplieron en la práctica. Explicó que esta situación provoca confusión y malestar, ya que en ocasiones los padres terminan responsabilizando a la institución por la falta del servicio, cuando en realidad las gestiones y decisiones dependen de otras instancias administrativas y presupuestarias.

“Que no hablen más desde el Gobierno si van a crear falsas expectativas. Después los reclamos vienen hacia nosotros y no es algo que esté en nuestras manos”, manifestó, insistiendo en la necesidad de que las autoridades comuniquen con claridad los alcances reales de los programas antes de anunciarlos públicamente.

Retrasos en pagos a empresa proveedora de alimentos

Asimismo el director Alcides Navarro, comentó que existen versiones sobre retrasos en pagos a proveedoras del programa del año pasado, mencionando el caso de la empresa Altaír S.A., que según le informaron no habría cobrado completamente por servicios correspondientes a los meses de septiembre y octubre.

Ante la falta de refacciones en la cocina del colegio 8 de Diciembre y el inconveniente con la empresa proveedora del programa “Hambre Cero”, se intentó contactar telefónicamente al gobernador Denis Lichi, pero no se obtuvo respuesta. No obstante, el espacio permanece abierto en caso de que la autoridad departamental desee referirse al tema.

