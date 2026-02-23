Bello invita a postular para becas 2026, pero no paga a estudiantes beneficiarios de 2025

La Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-HC), lanzó recientemente una nueva convocatoria para el Programa de Apoyo a Mejores Egresados (PAME). La iniciativa busca premiar la excelencia de los graduados de la promoción 2025 de colegios capitalinos públicos y subvencionados. Sin embargo, el llamado vuelve a verse empañado por el incumplimiento con los becarios de convocatorias anteriores.

Estudiantes que ya forman parte del programa desde 2024 denuncian que aún no han percibido los pagos correspondientes al año pasado. “Nosotros no estamos pudiendo cobrar lo del 2025, ninguno de los dos pagos que deberían realizarse en junio y en noviembre”, cuentan. Los afectados manifiestan su indignación ante la invitación a nuevos postulantes mientras ellos siguen esperando sus beneficios.

Pero la historia no es nueva,el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) ya había arrastrado deudas similares durante su mandato. En noviembre de 2024, un grupo de becarios ya había denunciado retrasos sistemáticos en el cobro de sus haberes. Tras la publicación de ABC, se hicieron los pagos correspondientes a ese año, pero en 2025 se volvió a repetir el cuento.

Los afectados señalan que estiman que, solo del grupo de 2024, al menos 15 becarios están siendo perjudicados, sin contar los de años anteriores. Señalan que diariamente están reclamando a los responsables, sin respuesta alguna por parte de la Dirección de Juventud y Deportes, dependiente del área social.

Dependen de esos ingresos

Los becarios reclamaron que la mayoría de estos jóvenes dependen de este dinero para costear materiales y traslados a sus facultades. El beneficio económico consiste en un apoyo calculado sobre el 30% del salario mínimo vigente de forma mensual, pero que se cobra de forma semestral.

En términos anuales, los estudiantes deberían recibir una suma aproximada de G. 8 millones. Para muchos jóvenes de escasos recursos, este monto representa la única vía real para continuar su formación.

Los becarios reportan que, al consultar sobre sus cheques, solo reciben respuestas ambiguas o son simplemente ignorados en WhatsApp. En ocasiones se les indica que los documentos “están para la firma”, pero el dinero nunca llega a sus manos. Esta deficiente gestión administrativa afecta directamente la permanencia académica de los alumnos más destacados de la ciudad.

Pérdida de confianza

La crisis de confianza en el PAME no es reciente, ya que los propios estudiantes señalan fallas desde el año 2022. Según testimonios, la organización del programa no mejoró, sinó que empeoró con la gestión actual. Lo que antes era un pago tardío, se transformó ahora en una total incertidumbre financiera, reclamaron.

Pese a tratarse de una beca para estudiantes de escasos recursos, aseguran que, al momento de postularse recibieron advertencias de que no dependan exclusivamente de la beca para pagar sus estudios. Sin embargo, los afectados señalan que los horarios de estudio y exigencias no les permiten acceder a un empleo con el cual costear sus gastos.

Los denunciantes prefirieron mantener el anonimato debido a que temen perder la beca por expresar su descontento. Mientras la deuda crece, la gestión de Bello sigue promocionando las becas, cuya recepción de documentos para los nuevos candidatos estará abierta hasta el próximo 30 de abril de 2026. Los beneficiarios actuales temen que sus pagos pendientes queden relegados permanentemente por el nuevo presupuesto.

Crisis financiera y desvío

El exintendente Rodríguez llevó a la comuna capitalina a una crisis financiera, caracterizada por el sobreendeudamiento y el desvío de millonarios fondos, que debían ser para infraestructura, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

Como concejal y presidente de la Junta Municipal, Bello formó parte de la mayoría de 14 concejales cómplices de Nenecho, que avalaron sus balances de 2023 y 2024, pese a que ya era de público conocimiento la denuncia de ABC sobre el desvío de los bonos.

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), de G. 360.000 millones.

Bello asumió en agosto del año pasado, tras la renuncia de Rodríguez, que abandonó el cargo ante la inminencia de su destitución y de la presentación del contundente informe del interventor. Contra la gestión del exintendente pesan 8 causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal.