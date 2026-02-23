Este es el cuadernillo del Mitic para un “regreso ciberseguro” a clases

Según la cartera estatal, este nuevo “cuadernillo” funciona como una guía para fortalecer la seguridad digital en el entorno educativo, dado que internet es hoy una herramienta fundamental para el aprendizaje y desarrollo de actividades escolares.

Bajo la consigna “Llevá tu mochila cargada de buenas prácticas para conectarte de forma segura”, el material se propone acompañar el año lectivo de estudiantes, docentes y padres o tutores mediante un formato sencillo y dinámico.

Asimismo, la principal novedad de la actualización 2026 es la incorporación de un apartado exclusivo dedicado a la Inteligencia Artificial (IA), reconociéndola como un componente esencial en la vida académica actual, aunque sin dejar de lado la idea de que pueden existir riesgos o brechas de seguridad.

Además del enfoque en inteligencia artificial, la publicación también tiene contenido referente a prácticas para una navegación segura, datos sobre los tipos de ataques, prevención de fraudes y otros.

Lea más: ¿Buscás empleo?: MITIC abre vacantes para Project Managers en Tecnología y Comunicación

Cuadernillo del Mitic

El cuadernillo en sí consta de más de 20 páginas y se encuentra disponible para descargar de manera gratuita desde el sitio oficial del ministerio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para quienes deseen verlo, este el documento completo:

Lea más: Villate defiende avance de 5G a pesar de los reclamos a gestión de Conatel