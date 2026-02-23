Fiscala recibió denuncia por presunta estafa, pero no investigó el hecho

Tres meses fue el tiempo que la fiscala Stella Mary Cano de Woitas (52 años) tuvo a su cargo la causa por presunta estafa y lesión de confianza contra el estilista italiano Ciro Panniello, producto de la denuncia hecha en julio por María Teresa Escobar, que dijo ser socia del mismo.

El caso llegó a la Fiscalía luego de que María Escobar denunciara a Ciro Panniello pues ambos habrían intentado formar una sociedad para abrir una sucursal de la peluquería del italiano. Pese a que la mujer adelantó el capital para pagar esa apertura, la sociedad no se concretó.

Lea más: Imputación revela sospecha de que detenido fue coaccionado por fiscala

Ante esa situación, Panniello entregó un cheque por G. 120 millones como garantía por el adelanto que hizo Escobar. Sin embargo, cuando la mujer intentó efectivizar la hoja de pago esta le fue rechazada por fecha deficiente. Desde ese hecho, y conociendo que en la peluquería había elementos cuyo valor total superaba la suma de G. 770 millones, según inventario, Escobar pidió que le entregue estos como reparación del daño.

Escobar consiguió que Panniello le entregue los bienes y enseres de la peluquería valorados en G. 778.204.625, luego de que la fiscala Stella Mary Cano ordenara la detención del italiano y dispusiese su traslado, así como el de la mujer, una asistente fiscal y otros abogados hasta la sede de la peluquería para una “constitución” que tuvo por finalidad un “acuerdo conciliatorio entre las partes”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Imputan a la fiscala Stella Mary Cano

Es ese encuentro Panniello, que en ese momento seguía privado de libertad, firmó un acuerdo y entregó los bienes a Escobar, y según denunció bajo amenaza de que lo llevarían a Tacumbú. Tras esa “conciliación”, Cano ordenó la libertad del italiano y después, pidió desestimar la causa por acuerdo conciliatorio. Más adelante, ante el juez de garantías, el italiano dijo que fue coaccionado para firmar, por esto el juzgado rechazó el pedido fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Intervención de adjunta desnudó nula actuación fiscal

Tras el primer trámite de oposición del juzgado penal de garantías, en agosto de 2018, la fiscala Stella Mary Cano se ratificó en su pedido en septiembre, pero nuevamente el juez del caso devolvió al Ministerio Público el pedido para su estudio. Esta vez, la responsabilidad recaía en la fiscala adjunta Gilda Villalba.

Villalba rectificó en diciembre de 2018 el pedido de extinción de la acción penal por la causa de conciliación y solicitó al juzgado que prosiga la investigación. Sobre lo último, la fiscala adjunta propuso la realización de un total de 18 diligencias. En este punto cabe resaltar que Cano no había hecho ningún acto investigativo, más que la testifical a la denunciante antes de ordenar la detención de Panniello.

Lea más: #LaMafiaManda: Fiscala zafó remoción con ayuda de Lalo y Arévalo

Entre las diligencias investigativas se incluían la toma de declaraciones de las personas involucradas, como la esposa de Ciro Panniello, de la escribana y varios funcionarios que tenían conocimiento de los hechos, así como solicitud de informes a la Aduana, a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) -hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit)-, así como a la Abogacía del Tesoro, es decir, averiguaciones iniciales de carácter patrimonial para someter análisis y construir la teoría del caso.

Al respecto, la fiscala Sonia Sanguines señala en la imputación por persecución de inocentes contra Stella Mary Cano, “conforme a la experiencia y preparación de la agente fiscal debió realizar atendiendo los hechos denunciados y los tipos penales (Estafa y Lesión de Confianza)”.

Lea más: #LaMafiaManda: la Fiscalía abre sumario contra dos fiscalas

Luego en junio de 2019 fue designado el fiscal Óscar Delfino para continuar la investigación y es él, quien luego de agotar las instancias, “solicitó la desestimación de la denuncia por no existir hecho punible”. Finalmente el caso fue desestimado en febrero de 2021.

Todo esto dejó al desnudo que la fiscala Stella Mary Cano, no realizó ninguna diligencia y, hace presumir a la Fiscalía que se habría prestado para coaccionar a un ciudadano extranjero en aparente connivencia con la denunciante.

Lea más: Ayolas: lombriceros exigen el traslado de la fiscal y la liberación de carga incautada

Actuación fiscal causó perjuicio a estilista

Pese a haberse desestimado la denuncia contra el estilista Ciro Panniello, el mismo no pudo recuperar los bienes y elementos que tenía en su peluquería, debido a la actuación de la fiscala Stella Mary Cano, de acuerdo con lo que se describe en la imputación fiscal.

La fiscala Stella Mary Cano, cumple funciones en una fiscalía penal y de Denuncias por maltrato animal de Ayolas. Anteriormente estuvo a cargo de una Unidad Penal N° 1 y de Denuncias por maltrato animal y Especializada en lucha contra el Abigeato N° 2 de Santa Rosa Misiones.

Lea más: Rolón mantiene en el “freezer” a la fiscala Stella Mary Cano, salvada por el JEM

La jueza penal de garantías Clara Ruíz Díaz es la encargada de informar, sobre la imputación contra Stella Mary Cano y trasmitir el pedido de desafuero al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que sesionará el próximo jueves 26 de febrero.

Cabe mencionar también que, Stella Mary Cano ya fue procesada por mal desempeño funcional en el JEM y en los dos casos que afrontó solamente fue apercibida pese a que hubo mociones para su remoción del cargo. Uno de esos casos fue el vinculado a Mocipar y por el caso que involucró al exintendente Mario Aníbal Ferreiro, en el que, según los chats revelados por ABC en la investigación denominada #LaMafiaManda, habría solicitado entonces su intermediación al diputado colorado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes.