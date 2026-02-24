Carlos Núñez: “Peña no equipa a su Policía y Riera es un ministro inútil”

Carlos Núñez Agüero, senador colorado y policía retirado, dirigió duras palabras al presidente Santiago Peña y al ministro del Interior, Enrique Riera, a quienes responsabilizó de que la Policía Nacional se encuentre relegada en su labor de garantizar la seguridad.

“Me duele que el presidente Santiago Peña no equipe a su Policía (…) Un ministro inútil como Riera no trabaja para la Policía, trabaja para sus negocios, para juntar plata”, fustigó el parlamentario, quien a la vez opinó negativamente sobre la decisión de Santiago Peña que -una vez oficializada- flexibilizará el desplazamiento y la ejecución de operativos dentro del territorio nacional por parte de las Fuerzas Armadas.

Para Núñez, se trata de una medida inconstitucional, ya que es la Policía la única que debe garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Lea más: Decreto de Peña es una medida reactiva, improvisada y desesperada, afirma senador

Afirmó que los militares no tienen conocimiento de la seguridad interna y anunció que -una vez iniciado el periodo parlamentario- usará su banca en el Senado para levantar la voz en contra de la normativa anunciada por el Consejo de Defensa Nacional tras la reunión convocada en el contexto de un nuevo secuestro activo en el departamento de Canindeyú.

Lea más: Secuestros e inseguridad avanzan donde el Estado no llega, afirma Wiens

El parlamentario dijo que las Fuerzas Militares están ganando terreno frente a la Policía, principalmente porque el cargo de ministro del Interior es ocupado por un civil y no por un uniformado. “Es una injusticia la que se está cometiendo contra la ciudadanía”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El decreto que anunció el Codena

El Consejo de Defensa Nacional anunció que el presidente Santiago Peña firmará un decreto que dotará a las Fuerzas Armadas de mayor capacidad operativa en zonas bajo amenaza de grupos criminales y aumentará efectivos en el Comando de Operaciones de Defensa Interna. Según el documento, los militares usarán la fuerza cuando los criminales posean armamento de guerra, tengan entrenamiento pseudomilitar o quieran quebrantar el Estado.