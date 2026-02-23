Obras en ejecución y falta de previsión retrasarán el inicio de clases para primer curso en Ayolas

El responsable del colegio Villa Permanente, abogado y profesor Ramón Herebia, confirmó que los alumnos del primer curso de la media comenzarán las actividades académicas el próximo 3 de marzo y no en la fecha inicialmente prevista, ayer 23 de febrero. La medida obedece a las obras que actualmente se ejecutan dentro del predio de la institución educativa.

El docente explicó que los estudiantes del segundo y tercer curso iniciaron las clases desde este lunes, conforme al cronograma correspondiente al año lectivo 2026. Indicó que, si bien el calendario establece el inicio de clases para los primeros cursos el 25 de febrero, tras un análisis realizado junto con el Comité de Riesgo se resolvió postergar el retorno. La decisión considera la proximidad de días sin actividad y el feriado previsto para el lunes 2 de marzo.

Herebia señaló igualmente que los responsables de la obra solicitaron restringir la circulación de alumnos en el sector intervenido. La medida responde a la presencia de restos de materiales desmontados y a la inminente llegada de nuevas estructuras que serán utilizadas para el techado.

Esta situación implicará el almacenamiento temporal de elementos en los pasillos, lo que representa un riesgo para la seguridad de los estudiantes.

“Atendiendo que la ejecución de la obra está abarcando la mitad de los pabellones, más el proceso de reubicación de los alumnos dentro de la institución, se puede decir que es la decisión más correcta que se tomó, ya que con ello se estará resguardando la seguridad de estos”, expresó el educador.

El responsable académico agregó que las condiciones climáticas también influyen en el avance de los trabajos, cuyo montaje demandará aproximadamente 40 días. Una vez finalizada la intervención en el primer sector, los trabajos continuarán en otra área del colegio.

La culminación total de la obra está prevista entre abril y mayo, según las estimaciones actuales.

Además, mencionó que la postergación permitirá a los estudiantes del primer año completar sus documentaciones. Asimismo, algunos alumnos que no lograron ingresar a los bachilleratos de Informática y Administración se encuentran realizando los trámites para incorporarse a otras especialidades que aún cuentan con vacancias en la institución educativa.