Peña instó a estudiantes a soñar, pero las clases iniciaron en penosas condiciones

El presidente de la República, Santiago Peña, participó ayer del acto oficial del inicio de clases, organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en el Colegio Nacional Ysaty, del barrio Terminal de Asunción. Lo acompañaron Luis Ramírez, ministro de Educación y otras autoridades.

El titular del Ejecutivo intentó brindar un discurso motivacional a los jóvenes presentes en el primer día.

“Renueven el compromiso con ustedes mismos, porque más allá de las herramientas que podemos recibir, del apoyo que vamos a tener de los maestros, los directores, de nuestros padres, el futuro va a estar determinado por ustedes, de las ganas y dedicación que le pongan”, animó.

Peña instó igualmente a los estudiantes a “soñar”, usando como ejemplo a los jugadores de la Albirroja, que soñaron con volver a un Mundial, y al piloto de fórmula 2 Joshua Duerksen, quien también sueña con llegar a la fórmula 1.

¿Cómo fue el inicio de clases?

Mientras que el presidente Peña instaba a los jóvenes a brindar su “compromiso y dedicación” en sus estudios, en la escuela anexa Colonia Belén, de Remansito, en Villa Hayes, comenzaron el período lectivo 2026 con las mismas precariedades de siempre, aulas pequeñas, muebles viejos y rotos y una infraestructura en general en pésimo estado.

El centro educativo es solo una muestra donde se observa que el “compromiso y la dedicación” del Gobierno están ausentes. La humilde escuela funciona con cuatro aulas con paredes con revoques, techo de chapa, sin comedor y baños precarios.

“Nosotros recibimos el compromiso del ministro (Luis Ramírez), que nos dijo que iba a hablar con la Municipalidad para construir las aulas que necesitamos”, aseguró la profesora Emilce Núñez.

Tampoco tienen los kits escolares, luego de decidir no recibirlos, porque el MEC remitió muy pocos paquetes que no alcanzarán para todos los niños matriculados.

Frutas podridas de Hambre Cero

El viernes pasado, la proveedora de Hambre Cero en Villa Hayes, Distribuidora Paraguay, financiada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), envió una caja de naranjas y cuatro patas de pollo que apenas alcanzan para un grado, según denunciaron en la institución educativa.

Para este lunes, varias naranjas ya estaban podridas, debido a la falta de condiciones para resguardar estos insumos.

“Lo que nos trajeron de Hambre Cero alcanza para un grado nomás y para un solo día, es totalmente insuficiente”, dijo la profesora Emilce.

Muebles chinos rotos

En la Escuela General Andrés Rodríguez, de Loma Pytã, varias unidades de los muebles chinos, adquiridos con sobrecostos por la Itaipú, ya están rotos. Según cuestionaron las profesoras, el material es ““muy frágil”. Cada juego de silla con mesa costó cerca de US$ 100 (G. 630.000).

La directora del establecimiento, Carla Villalba, expresó que el año pasado, faltaron dos rubros docentes en dos grados y este año, el problema se duplicó. Ahora hay cuatro grados que no tienen profesoras.

“Así cuesta brindar realmente calidad educativa a los niños. Nosotros tenemos ganadoras de concurso en carpeta, pero el MEC no libera los rubros necesarios”, lamentó.

Varias instituciones reportaron nuevamente la falta de rubros para maestras de grado y para catedráticos, luego de la vuelta a clases.

Más de 1.400.000 alumnos iniciaron ayer las clases, en unas 9.000 escuelas y colegios públicos, y privados subvencionados, según datos oficiales del MEC. Del total de instituciones educativas, unas 7.000 son oficiales, según el director de Infraestructura del ministerio, Marcelo León.