Inicio de clases: ministro insta a directores a comunicar a tiempo la falta de kits

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, aseguró que se ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de los kits escolares para el inicio de las clases en las instituciones educativas de gestión oficial. Sin embargo, no descartó que aparezcan casos de estudiantes que no hayan recibido los útiles al no formar parte del Registro Único del Estudiante (RUE) luego de migrar desde otro sistema.

En ese sentido, el titular de la cartera educativa señaló que esta semana los directores deben abocarse a la tarea de verificar el posible faltante y derivar el pedido en tiempo y forma para que, a más tardar, la próxima semana, todos los estudiantes cuenten con los útiles que les corresponden.

“Hoy es el día de decirnos ‘me falta un kit, me sobran dos o me faltan cinco’, para que el día 27 podamos tener todo en orden y a ningún solo niño le falte el kit”, dijo Ramírez.

“Los mejores kits en mucho tiempo”

Ante críticas surgidas hacia los útiles del MEC, el ministro respondió que se trata de los mejores kits entregados a estudiantes en mucho tiempo. “Yo le pido a la gente, cuando va a opinar, que conozca de qué está hablando”, dijo Ramírez.

Migración de estudiantes

El ministro dijo que aún no pueden precisar cuántos estudiantes se incorporaron al sistema público desde el sector privado. Explicó que recién a finales de marzo podrían tener números más precisos e hizo la salvedad de que no solo se produce una migración de alumnos, sino que también registran la reincorporación de estudiantes que se encontraban fuera del sistema.

