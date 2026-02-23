Hospital Ingavi: denuncian “autogestión” forzosa de insumos y acoso sistemático a enfermeros

Tras la asunción del doctor Edmundo Gómez Valdez como nuevo director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), el Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (SINADIPS) presentó una extensa lista de denuncias que exponen una realidad alarmante: desde enfermeros que perciben menos del salario mínimo hasta la insólita exigencia de que el personal costee sus propios materiales de trabajo.

Marina Ayala, referente del sindicato, fue tajante al señalar que esperan una postura distinta de la nueva administración, denunciando que el director anterior, doctor Osmar Amarilla, “ninguneó” sistemáticamente los reclamos de los trabajadores.

Uno de los puntos más graves de la nota remitida esta tarde a la Dirección del Hospital Ingavi, es la denuncia sobre la falta de insumos básicos. Según el gremio, se ha impartido la orden de que enfermeras y enfermeros realicen “autogestión” para la compra de materiales administrativos e insumos hospitalarios.

Lo que agrava la situación es el mecanismo de presión, pues aseguran que aquellos que se niegan o no pueden costear estos elementos son amenazados con ser citados a “entrevistas” de carácter punitivo. El gremio califica esta práctica como un abuso de autoridad que busca tapar las carencias presupuestarias del IPS con el bolsillo del trabajador.

Precarización salarial, “turnos arbitrarios” y acoso laboral

El documento detalla una crisis financiera personal para miles de trabajadores:

4.500 enfermeros contratados no llegan a percibir ni siquiera el salario mínimo legal.

3.000 enfermeros permanentes no reciben un reajuste salarial desde hace 15 años.

A este escenario se suma la implementación de una “ingeniería laboral” que implica cambios de turnos arbitrarios y radicales, ignorando la calidad de vida de los funcionarios y sobrecargándolos con tareas administrativas ajenas a su función específica, aseguró la representante del sindicato.

El gremio apunta directamente a la jefa del departamento de Enfermería, Rosalba Monges y a la directora de enfermería del IPS, Marina Barrios, por promover una política “autoritaria y negligente”.

“Los acosos se vuelven más críticos, tal que el personal debe recurrir a renunciar por presentar graves problemas psicológicos”, reza un fragmento de la nota.

Un caso puntual mencionado es el de la licenciada Irene Rojas, quien, pese a contar con denuncias formales por acoso laboral, habría sido “premiada” con una jefatura, agudizando la persecución contra el personal a su cargo.

Insumos, hacinamiento y comida con gusanos

La denuncia del SINADIPS trasciende lo laboral y toca la calidad del servicio al asegurado y al funcionario. El personal de enfermería denuncia haber encontrado gusanos, pelos y recalentados fermentados en el servicio de alimentación del hospital.

Además, afirman que pacientes con patologías graves se encuentran amontonados en Urgencias por falta de espacio físico y, la falta de insumos médicos de oficina, medicamentos y personal de apoyo como camilleros y proveedores.

El pedido del gremio

El SINADIPS solicita una reunión abierta y urgente con el doctor Edmundo Gómez para presentar a los enfermeros denunciantes y exigir que se aparte de sus cargos a las personas señaladas por maltrato. “El abandono a enfermería es igual al abandono a los asegurados del IPS”, concluye el comunicado.