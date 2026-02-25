Hospital Ingavi: se realizó la primera cirugía de transferencia nerviosa

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) concretó su primera cirugía de transferencia nerviosa en un paciente de 34 años con parálisis del miembro superior tras un trauma severo. El procedimiento microquirúrgico marca un avance en la reconstrucción neurológica y abre nuevas perspectivas de recuperación funcional.

Las lesiones del plexo cervical y del plexo braquial son consecuencias frecuentes de accidentes de alta energía, como siniestros viales o caídas violentas. Este tipo de daño neurológico puede provocar parálisis del miembro superior, pérdida total o parcial de fuerza, ausencia de movimiento voluntario y alteraciones de la sensibilidad.

Se trata de cuadros que afectan principalmente a pacientes jóvenes y activos, generando una discapacidad significativa y un fuerte impacto en la calidad de vida.

Una intervención microquirúrgica de alta complejidad

La primera cirugía de transferencia nerviosa en el Hospital Ingavi fue realizada por los neurocirujanos Dr. Christian Legal y Dr. Alexis Báez.

El procedimiento se practicó a un paciente adulto de 34 años con antecedentes de trauma severo que comprometió tanto la función motora como sensitiva del miembro superior.

La técnica aplicada consiste en utilizar nervios sanos para reemplazar aquellos que han sufrido un daño irreversible. A través de conexiones precisas realizadas bajo magnificación, los especialistas buscan restablecer la función neuromuscular y permitir una recuperación progresiva del movimiento y la sensibilidad.

Recuperación lenta, pero con nuevas esperanzas

La regeneración nerviosa es un proceso lento que puede extenderse por meses e incluso años, y requiere un acompañamiento intensivo de rehabilitación. Sin embargo, este tipo de intervención representa hoy una oportunidad concreta para recuperar funcionalidad en casos que antes tenían pronósticos muy limitados.

Desde el centro asistencial destacan que la realización de esta cirugía marca un avance importante en la capacidad resolutiva del hospital, al incorporar procedimientos de alta complejidad que evitan derivaciones al exterior y amplían las opciones terapéuticas dentro del sistema público.