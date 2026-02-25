Influenza aviar: prohíben importación de aves vivas y huevos desde Argentina

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) mantiene una alerta sanitaria máxima, de carácter preventivo, debido al brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) y en ese marco se estableció la prohibición temporal de importación de aves vivas y huevos, así como productos y subproductos de origen avícola desde Argentina.

La doctora Ady Lizza, coordinadora del Programa de Enfermedades de las Aves del Senacsa, explicó que en caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales en Argentina en un plazo de 28 días, después de las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección, ese país podrá autodeclararse libre y Paraguay podrá liberar la importación.

La profesional aclaró que en Paraguay no existen brotes activos hasta el momento, lo cual no significa que el país esté libre de riesgo. En ese sentido, comentó que están reforzando la vigilancia sanitaria, las medidas de bioseguridad en granjas avícolas industriales y monitoreando en todo el país a través del trabajo coordinado con productores avícolas y asociaciones de avicultores.

Por otro lado, instó a los tenedores de aves de traspatio a mantener a las mismas en un espacio protegido para que no entren en contacto con aves silvestres. Asimismo, siempre que sea posible, restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua en gallineros familiares.

Recomendación a la ciudadanía

La doctora Ady Lizza pide a tenedores de aves y a la ciudadanía en general no tocar aves muertas o enfermas y comunicar inmediatamente al Senacsa y notificar cualquier sospecha frente a signos y síntomas compatibles con la enfermedad.

El número 158 es la línea de emergencia habilitada por el Senacsa para notificar sospechas de enfermedades en animales. Otras vías de contacto son: (0982) 567-525 y (021) 729-0015.

¿Qué es la influenza aviar?

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) describe a la influenza aviar altamente patógena (IAAP) como una enfermedad transfronteriza altamente contagiosa con potencial zoonótico que afecta tanto a la salud animal como a la humana. Provoca signos clínicos variables y altas tasas de mortalidad en poblaciones de aves silvestres y domésticas.