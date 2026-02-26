Caos y maniobras peligrosas por un bache profundo sobre Azara

Una nueva muestra del deterioro de la infraestructura vial se registró esta mañana en el corazón de la capital. Un bache de profundidad considerable apareció esta mañana en el asfalto de la concurrida calle Azara, en el centro asunceno, representando un grave riesgo para los cientos de conductores que transitan por la zona.

Ante el visible daño en la capa asfáltica, comerciantes del lugar señalizaron la zona con un palo, una chaqueta reflectora y un cono, para evitar que los vehículos caigan dentro de él.

Esta situación ha generado situaciones peligrosas en el tráfico, ya que los vehículos se ven obligados a realizar maniobras bruscas para esquivar el bache, reduciendo la velocidad de manera repentina.

Los conductores expresaron su malestar ante la falta de una solución definitiva por parte de las autoridades municipales, señalando que este tipo de remiendos son una constante en las calles de la capital.

Hasta el momento, no se ha observado presencia de cuadrillas de mantenimiento en el lugar, por lo que se insta a los automovilistas a circular con extrema precaución.