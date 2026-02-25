Retraso en obras del CNC: estudiantes darán clases “burbuja” en edificio del MEC

Una de las tantas obras de infraestructura escolar inconclusas que se registran en todo el país, es la reparación y remodelación en el emblemático Colegio Nacional de la Capital (CNC), dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Los trabajos son financiados por Itaipú, cuyo director, Justo Zacarías Irún, miembro del clan Zacarías en Ciudad del Este, había prometido que las reparaciones estarían listas para el inicio de clases, el lunes 23 de febrero. El ministro de Educación, Luis Ramírez, también había prometido que la institución estaría lista para estas fechas.

Fue adjudicada a la empresa constructora Implenia S.A., cuyos representantes legales son Diego Bentel, Santiago Sapena Pastor Schussmuller yTatiana Mikelj. La inversión supera los US$ 3,7 millones.

Hasta la fecha, los cerca de 1.000 estudiantes dan clases virtuales y para este jueves, se tiene previsto que retornen a clases presenciales, pero bajo la modalidad “burbuja”, o sea, por grupos, como se implementó durante la pandemia del Covid.

Vuelven a clases por grupos

El actual interventor del CNC, Elías Bogado, explicó que desde este jueves, retornarán a clases en la modalidad burbuja, en el predio de la Dirección General de Educación Permanente del MEC (Prodepa), ubicada sobre el kilómetro 5 de Asunción, junto al predio de la Escuela Nacional de Educación Física (ENEF). La obra en el edificio del Nacional de la Capital tiene un 85% de avances, según lo informado por el interventor.

Esta modalidad consiste en el retorno a clases presenciales de forma parcial, estableciendo grupos de estudiantes que irán a Prodepa por cursos y por turnos, mientras el resto sigue en modo virtual hasta que le toque ir al local educativo.

Bogado expresó que otro inconveniente que tienen es la alta demanda por inscribirse al Nacional de la Capital. “En el formulario de inscripción tenemos unas 1.260 intenciones de venir al CNC, algunos son nuestros alumnos de siempre, que están regresando, unos 200 más o menos y luego toda una gama de alumnos nuevos que son 140, en el séptimo grado”, explicó el interventor, quien cumple la función de director de la institución.

Agregó que la capacidad máxima en el colegio, una vez que retornen, es de 1.100 a 1.250 alumnos. Afirmó que se establecen filtros y se respeta un orden de llegada para las inscripciones.