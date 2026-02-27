Carne bovina y ovina de Paraguay llegará al mercado de Uzbekistán

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) anunció a través de sus redes oficiales que luego de acordar y firmar los requisitos sanitarios, la República de Uzbekistán habilitó su mercado para el ingreso de carne paraguaya de especies bovina y ovina.

En su comunicado, el Senacsa destacó que esta apertura “representa un nuevo hito significativo para el sector de la producción ovina, impulsando su crecimiento y generando nuevas oportunidades, tanto económicas como sociales, para los productores nacionales”.

Lea más: Carne paraguaya a Emiratos Árabes: ¿cómo queda el mercado local?

La firma del acuerdo se dio en el marco de un encuentro con el Comité de Desarrollo Veterinario y Ganadero de la República de Uzbekistán, actividad de la que participó el presidente del Senacsa, José Carlos Martin, además de directores generales y técnicos de la institución.

Por la delegación visitante asistió el presidente en funciones del Comité de Desarrollo Veterinario y Ganadero y Jefe del Servicio Veterinario de la República de Uzbekistán, Prof. Shukhrat Djabbarov, informó el Senacsa.

Lea más: Cuando sube la carne en la región, ¿qué pasa con los precios en Paraguay?

La visita oficial incluyó un recorrido por el laboratorio central de la institución y un establecimiento matadero frigorífico de las especies bovina y ovina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Visita de Santiago Peña a Uzbekistán

El pasado 11 de diciembre, Santiago Peña se convirtió en el primer presidente de América Latina en realizar una visita oficial a Uzbekistán, donde se reunió con su par, Shavkat Mirziyoyev, un hecho que el Poder Ejecutivo de nuestro país calificó de “histórico”.

En ese encuentro, ambos líderes abordaron la necesidad de fortalecer la integración entre América Latina y Asia Central y acercar sus respectivas regiones “mediante agendas comunes en comercio, inversiones, energía, seguridad alimentaria, conectividad e innovación”.