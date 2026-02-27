Cucho y Ulises Quintana seguirán presos, a días de la preliminar en caso Berilo

Luego de las audiencias de revisión llevadas a cabo esta mañana el juez de Garantías Miguel Ángel Palacios, encargado de la causa Berilo, confirmó la prisión preventiva para el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña y el exdiputado colorado Ulises Quintana, cuyas medidas sustitutivas fueron revocadas por el magistrado y están presos desde el miércoles último, en el Departamento Judicial de la Policía.

Al solicitar la revocación de la prisión preventiva de Cucho el Abg. Nelson López argumentó que el acusado de supuesto tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero estuvo preso por 5 años, plazo que según indicó es la pena mínima en caso de llegar a una condena. Agregó que su cliente no es responsables de las constantes suspensiones de la audiencia preliminar, que ya se intentó realizar en 15 ocasiones.

Por su parte el Abg. Derlis Martínez, representante de Ulises Quintana, fundamentó también que la excesiva dilación para la realización de la audiencia preliminar no es atribuible al acusado de supuesta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero; y que el exparlamentario siempre se ha sometido al presente proceso. Además, ofreció como fianza real un inmueble valuado en US$ 145.000.

Al contestar el incidente planteado por la defensa de Cucho la fiscala Lorena Ledesma señaló que la pena mínima para los hechos acusados a presunto traficante de drogas es de 10 años, por lo que indicó que el encausado no ha cumplido aún en prisión dicho plazo. En consecuencia solicitó ratificar la medida cautelar dictada por el juzgado de Garantías el pasado 24 de febrero y resolvió resolvió el juez Palacios.

Acusación contra Cucho y Ulises

La acusación presentada por el Ministerio Público en septiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022 señala a Cabaña por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

En cuanto a Quintana, la Fiscalía lo sindica por presunta asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización que lideraba Cabaña introducía cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que ingresaban al Paraguay y eran trasladados hasta el departamento de Alto Paraná, para posteriormente ser enviados al Brasil.

Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

Dinero narco fue liberado con ayuda de Ulises, según MP

La teoría plasmada por el Ministerio Público en la acusación sostiene que en entonces diputado colorado Ulises Quintana utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo Cucho Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

La Fiscalía agrega en su requerimiento que el entonces diputado colorado, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.

Además la acusación fiscal añade que para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína.

Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil, siempre según la acusación fiscal.