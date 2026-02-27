Esto dice la ANDE sobre los cortes de la semana pasada

Según la ANDE, el 18 de febrero pasado a las 15:18 horas se registró en el sistema eléctrico “un evento que causó el fuera de servicio” de los sistemas Metropolitano, Este, Central, Norte y Oeste.

A esa hora se había registrado el nivel máximo de consumo del día a las 14:05 horas, alcanzando 5.690 MW sin perturbaciones en el sistema, pero al momento del incidente la carga del sistema ya iba en descenso y se situaba en 5.330 MW con el sistema interconectado, detallan.

“La secuencia de hechos en el sistema eléctrico tuvo su inicio en la Subestación Yguazú donde se registró el desprendimiento de un conector de 500kV correspondiente a una de las fases del transformador de potencial asociado al Transformador T01″, explican.

Luego de este evento, también se produjo la desconexión de dos líneas de 220 kV entre las Subestaciones Yguazú y Coronel Oviedo, las cuales forman parte del tronco principal de transporte de energía hacia el Sistema Metropolitano, según la institución. “La salida de estas líneas fueron producto de la actuación de sus protecciones ante variaciones de magnitudes eléctricas que superaron los límites permitidos”, sostienen.

“Desequilibrio” entre generación y demanda

Como parte de su informe, la ANDE alega que se generó un “desequilibrio” entre generación y demanda, activándose los esquemas de protección con la separación del sistema eléctrico de la ANDE alimentado por CH Itaipu, CH Acaray y CH Yacyreta, que actuaron conforme a su diseño supuestamente para “preservar la integridad de las instalaciones eléctricas”.

Al considerar que la pérdida de dos líneas de transmisión en 220 kV ocurrió en un momento de alta demanda, y dado que el sistema eléctrico paraguayo aún no cuenta con la redundancia necesaria a nivel de transmisión, la capacidad de transmisión remanente resultó insuficiente para atender la alta demanda del momento, originándose fenómenos de “subtensión y posterior sobretensión en el sistema”.

“Desde la ANDE seguimos trabajando para proteger los activos del sistema eléctrico paraguayo y reafirmamos nuestro compromiso de continuar ejecutando obras para el fortalecimiento y la modernización contribuyendo al desarrollo sostenible del país y la mejora continua de la calidad del suministro eléctrico”, concluyen.

