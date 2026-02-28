Caso Metrobús: Arnoldo Wiens insiste en apartar a fiscales de la causa

El ex titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, a través de sus abogados Enrique Kronawetter y Federico Hutteman, impugnó la resolución de FAAI N° 78 y su aclaratoria FAAI N° 79, por la que se confirma la continuidad del equipo fiscal conformado por Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, a cargo de la causa metrobús.

Tras la confirmación de los fiscales citados por la Fiscalía Adjunta, los defensores de Wiens cuestionaron el actuar de los investigadores. “En el desarrollo de las últimas diligencias del proceso, se ha observado un apartamiento sistemático del deber de objetividad que compromete las garantías constitucionales del debido proceso”, señalaron.

Añadieron que “estos comportamientos generan una pérdida de confianza legítima en la conducción de la investigación”.

Siempre con respecto a la parte relacionada a Arnoldo Wiens, los impugnantes refirieron que “los agentes fiscales recusados han convocado a declaración indagatoria el 29 de agosto de 2025 a nuestro defendido, posterior al vencimiento del plazo perentorio e improrrogable de la etapa preparatoria que había concluido formalmente con la acusación fiscal, la sustanciación de la audiencia preliminar y el dictado del A.I. N° 38 de fecha 06 de marzo de 2025, por el cual se dispuso el sobreseimiento provisional”.

Cuestionaron duramente que los fiscales llevaron a cabo actos investigativos en plazo vencido, según consideraron, sobre hechos prescriptos y fuera del marco establecido en la resolución del sobreseimiento provisional. También difirieron en cuanto al argumento de la Fiscalía Adjunta de que los fiscales tienen “autonomía funcional”.

Juez devolvió imputación por falta de consistencia

Los agentes del Ministerio Público presentaron imputación contra Arnoldo Wiens, el 13 de febrero último, por lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Sin embargo, el 18 de febrero, el juez penal de garantías Osmar Legal, quien interinó a su colega Humberto Otazú, resolvió devolver la imputación al advertir deficiencias formales y de fondo en el requerimiento fiscal.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon la imputación en base a la hipótesis de que exministro Wiens causó un perjuicio a las obras del proyecto metrobús al demolerlas y también, al suspender las obras y realizar obras que no estaban contempladas en el contrato con la firma Mota Engil.

Según la resolución, el escrito carece de coherencia entre los hechos descriptos y los tipos penales atribuidos.

Con esta determinación, el expediente fue remitido nuevamente al Ministerio Público para que revise su presentación.

Denuncia se presentó hace casi 8 años y fue cajoneada

La defensa recuerda que en mayo de 2018, el ingeniero Herman Pankow presentó la denuncia penal contra el entonces ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, además de otros funcionarios y personas vinculadas con el proyecto Metrobús, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, la denuncia fue ampliada e incorporó nuevos hechos, entre ellos la eventual omisión en la aplicación de multas contractuales a la empresa portuguesa Mota Engil, según informes de la Contraloría General de la República (CGR).

Señala el escrito que, desde la presentación de la denuncia en mayo de 2018 hasta fines de 2022 —es decir, durante aproximadamente cuatro años y medio—, no se registró un impulso procesal significativo para determinar responsabilidades penales de los denunciados.

Durante ese periodo, afirman, no convocarib a declarar al principal denunciado ni se formalizó imputación alguna en su contra. Recién en febrero de 2023 tuvo lugar la declaración del exministro Jiménez Gaona, cuando ya estaba próximo a cumplirse cinco años de la denuncia inicial.

Causa pasó por varios fiscales

El caso metrobús pasó por varios fiscales en estos casi ocho años de investigación. Inicialmente estuvo a cargo de Nathalia Silva; luego fue interinado por Alcides Corvalán y Esmilda Álvarez. Posteriormente pasó a manos de María Estefanía González, quien procesó a Jiménez Gaona y pretendía llevarlo a juicio oral.

La defensa también señala que el 9 de marzo de 2023 se presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los fiscales que habían intervenido hasta ese momento en la causa, entre ellos Silva, por la supuesta falta de impulso investigativo durante un prolongado periodo.

“Con posterioridad a dicha presentación, en abril de 2023, se formuló imputación contra Ramón Jiménez Gaona y otros involucrados. La objetividad exige actuación conforme a la ley, respeto por los límites procesales y consideración real, tanto de los elementos de cargo como de descargo”, se lee en el escrito.