Multitudinaria concurrencia vibró en la primera edición del Carnaval en Laguna Blanca

El evento contó con un sambódromo especialmente acondicionado para la ocasión, donde desfilaron academias de danza y comparsas que hicieron vibrar al público con coloridos trajes y coreografías. La energía se mantuvo durante todo el día, con los momentos más intensos en horas de la tarde.

Uno de los puntos más altos de la jornada fue la presentación de la artista nacional Mily Brítez, ganadora del Poncho Para’i, quien se robó el show con un extraordinario despliegue vocal y carisma sobre el escenario. Su actuación fue ovacionada por la multitud, que acompañó cada interpretación. La animación estuvo a cargo de Carlos Fede, quien mantuvo encendido el ambiente festivo.

Ubicada en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, Laguna Blanca es uno de los destinos turísticos más visitados del país, reconocida por sus aguas cristalinas y su entorno natural.

El complejo cuenta con playa, amplia piscina, restaurante y área de camping, consolidándose como un referente del turismo interno.

La actividad se desarrolló en el marco del fin de semana largo por el traslado del feriado del 1 de marzo, impulsando el movimiento turístico en el norte del país y dejando instalada una nueva propuesta festiva que promete consolidarse en el calendario anual.