Ecovía: con un tiempo de espera de 45 minutos se registra el retorno en el peaje Luque–San Bernardino

Tras el feriado y el fin de semana largo, el operativo retorno en el peaje “Ecovía” registró un importante movimiento vehicular, con numerosos conductores que regresaban de ciudades turísticas y del interior del país como San Bernardino, Caacupé, Altos, Atyrá, Loma Grande y Tobatí, entre otras localidades cercanas al puesto de cobro.

La masiva movilización de personas hacia la capital del país y las ciudades del Área Metropolitana genera largas filas y una circulación lenta en el marco del operativo retorno. La situación se produce debido a las miles de personas que emprenden viaje de regreso a Asunción y a distintas localidades metropolitanas, y como efecto se producen importantes congestionamientos en las principales rutas de acceso.

En ese sentido, el inspector superior Pascual López, quien se desempeña como jefe del operativo retorno por parte de la Patrulla Caminera, explicó que se encuentran brindando apoyo a los trabajos de la empresa concesionaria Rutas del Este.

“Ellos cuentan con un numeroso equipo de personas. Hay funcionarios distribuidos en las filas para realizar los cobros tanto en efectivo como con tarjetas, de esa manera se agiliza el paso. Están habilitadas tres cajas para las personas que regresan del interior del país y una para los que se dirigen hacia el interior. Estiman que pasarán por este acceso unos 4000 vehículos”, detalló.

Asimismo, indicó que agentes de la Patrulla Caminera realizan controles preventivos y ordenamiento del tránsito en la zona, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar una circulación más fluida. Recomendó a los conductores mantener la paciencia, respetar las señales de tránsito y verificar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de emprender el viaje de retorno.

Las autoridades estiman que el flujo vehicular se mantendrá intenso durante las próximas horas, principalmente en el tramo comprendido entre San Bernardino y Luque, considerado uno de los principales accesos a la capital tras los fines de semana largos y feriados.