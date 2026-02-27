MEC: el “Día Nacional de los Kits” no llegó a varias escuelas de Asunción

Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), no llegó a todas las instituciones educativas estatales con los útiles en el denominado “Día Nacional de los Kits escolares”, que se realiza hoy.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, dijo en el acto de inicio de clases, en el Colegio Nacional Ysaty, el pasado lunes 23 de febrero, que los kits escolares estaban ya en el 100% de escuelas y colegios públicos de todo el país.

Ansiosos, miles de niños esperaron recibir hoy los materiales didácticos para iniciar la semana que viene con el desarrollo de nuevos contenidos, sin embargo, no recibieron todavía los cuadernos, lápices, borradores y otros insumos más.

En la Escuela Celsa Speratti, ubicada en pleno microcentro de Asunción, a cuadras del edificio central del MEC, no había llegado un solo kit escolar esta mañana. Están matriculados en esta institución unos 320 estudiantes, cifra que no varió con respecto al año pasado.

Más tarde, el MEC informó que los útiles llegaron a la mencionada escuela y estaban siendo retirados por las familias. No obstante, no informaron si alcanzó para todos.

Sin útiles en Zeballos Cué

Otro centro escolar que quedó sin los paquetes pedagógicos es la Escuela Básica N° 660 San Francisco y San Blas de Zeballos Cué, que cuenta con más de 200 estudiantes en el nivel inicial y en la escolar básica.

Los profesores explicaron que la directora, Alba Duré, se encontraba en reunión en la supervisión de la zona, donde justamente fue convocada para hablar sobre la no entrega de los útiles de la cartera educativa.

Directores de escuelas capitalinas, indicaron a ABC que son varios los centros escolares en esta situación. Otra preocupación es la falta de entrega total de los kits en algunas instituciones.

En este segundo caso, los kits llegaron, pero no alcanzan para todos: los alumnos del primer y segundo ciclo de la Escolar Básica de la Escuela Profesora Aurelia Torres de Itá, no recibieron un solo lápiz este viernes. Sin embargo, en la misma institución, los del tercer ciclo si recibieron los útiles.

Otros casos

En el Colegio Nacional Naciones Unidas (CNNU), de Barrio Obrero, los útiles fueron entregados a casi todos los alumnos. Solo un estudiante del séptimo grado quedó sin el paquete, debido a que se inscribió recién ayer, jueves.

En el Colegio Nacional Presidente Franco, los útiles fueron entregados esta mañana y faltaron para los nuevos matriculados, que son alrededor de 30, según explicó el director Julio Benítez.

Los útiles deben llegar a 1.467.803 alumnos de locales escolares de gestión pública y privada subvencionada. El MEC invirtió en los útiles más de G. 113.419 millones (US$17,8 millones).