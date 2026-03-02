Multitudinario cierre de los Carnavales Guaireños 2026.

El cierre de los Carnavales Guaireños 2026 convocó a una multitud en el Sambódromo Eduardo Vezzetti, donde se desarrolló la última jornada de la tradicional fiesta.

Las comparsas en competencia desplegaron números artísticos especialmente preparados para la clausura, con coreografías que combinaron zamba, ritmos tropicales y fusiones modernas que pusieron broche de oro a la edición de este año.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje que las agrupaciones rindieron a sus figuras más representativas, entre pasistas, reinas y referentes históricos del carnaval.

El colorido de los trajes, las plumas y las lentejuelas volvió a marcar el ritmo de la velada, en un escenario iluminado y acompañado por el estruendo de las batucadas.

Las alegorías presentadas hicieron referencia tanto a la tradición paraguaya como a expresiones culturales de otros países latinoamericanos, reflejando la diversidad temática de esta edición.

Las graderías y palcos presentaron un lleno total, confirmando la alta convocatoria que se estimaba para este fin de seman largo.

Durante la clausura, las comparsas buscaron impresionar al jurado con sus últimas presentaciones, en una competencia que mantuvo la expectativa hasta el cierre.

El impacto económico también fue significativo para la capital guaireña, con hoteles, restaurantes y comercios beneficiados por la masiva afluencia de visitantes. Así también, el microcentro de la ciudad se llenó de vida nocturna.

La noche final estuvo marcada por un ambiente festivo y familiar, con presencia de niños, jóvenes y adultos que disfrutaron de la tradición carnavalera y las guerras de espuma.

La expectativa ahora se centra en la evaluación final del jurado y el balance general de una edición que volvió a convocar a miles de personas.