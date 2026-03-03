Adolescente de 15 años aprehendido tras un intento de hurto en Villarrica

El procedimiento se realizó alrededor de la 01:00 sobre las calles Río Aquidabán y Acuña de Figueroa, según el informe de la Comisaría 5ª Ybaroty, de Villarrica.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima fue identificada como Elvio Rolando Urunaga Martínez (28), quien manifestó que se encontraba en su domicilio cuando observó a cuatro personas con actitud sospechosa transitando por la zona.

El hombre subió a la terraza de su vivienda y, desde allí, vio que uno de los individuos ingresó al interior de su automóvil, un Toyota Premio, año 2002, que se encontraba estacionado frente a la vivienda.

Ante esta situación, salió nuevamente a la vía pública y, tras gritar, tres de los sospechosos huyeron del lugar. Sin embargo, logró interceptar al joven que se encontraba dentro del rodado.

Siempre según el relato de la víctima, se produjo un forcejeo, ya que el adolescente tenía en la mano un cuchillo de mesa con mango rojo. Finalmente, el propietario consiguió reducirlo hasta la llegada de los agentes policiales.

Los intervinientes recuperaron los siguientes objetos denunciados como sustraídos: un teléfono celular marca Xiaomi, color azul; una billetera marca Puma, color negro, con documentos personales; la suma de 120.000 guaraníes en efectivo; además de un cargador y un cable USB. Asimismo, fue incautado un cuchillo de mesa marca Tramontina, de aproximadamente 20 centímetros, que habría sido utilizado durante el hecho.

Confirmaron que el menor no es oriundo de Villarrica, sino de una compañía rural de Paso Yobai. Fue trasladado hasta la sede policial y posteriormente derivado al Hospital Regional de Villarrica para inspección médica.

El caso fue comunicado al fiscal de la Unidad Penal N° 3, Osvaldo Mora Villalba, quien dispuso que las evidencias sean remitidas al Ministerio Público y que el adolescente sea entregado a un familiar.