Artigas: promesa de “priorizar” a Asunción se hunde en los baches

La avenida Artigas, vital para el acceso y salida del centro de Asunción, cumple este marzo dos años y medio de espera de una nueva promesa incumplida. En septiembre de 2023, apenas inició el Gobierno de Santiago Peña (ANR-cartista), su ministra de Obras Públicas (MOPC), Claudia Centurión, había asegurado que la avenida tendría la prioridad absoluta durante los primeros 100 días de su gestión.

Aquel compromiso fue hecho públicamente en una reunión con autoridades de la Municipalidad de Asunción, encabezada por el entonces intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). “La ministra tiene el compromiso firme y manifestó que no iba a descansar hasta que tengamos la avenida Artigas como corresponde“, había dicho el ahora exintendente.

Artigas en ruinas

La realidad actual de la avenida es diametralmente opuesta. Enormes y profundos baches plagan el asfalto, convirtiéndose en trampas peligrosas para los miles de vehículos que circulan por allí a diario. El tramo entre General Santos y Brasilia es uno de los más críticos. La capa asfáltica está totalmente destrozada por agua servida.

En diciembre último, la ministra Centurión volvió a hablar de la avenida Artigas como el futuro “Corredor Verde” para Asunción. El anuncio se hizo ante el presidente Peña y la primera dama Leticia Ocampos, en un acto oficial. Centurión prometió una transformación moderna y sostenible que uniría el Jardín Botánico con el Parque Caballero.

La inversión estimada para esta renovación integral ascendería a unos US$ 35 millones. El plan contempla pavimento de hormigón, nuevas veredas, bicisendas y el soterramiento de cables eléctricos, entre otras mejoras. Centurión reconoció incluso que esta obra es una “deuda histórica” que el Gobierno tiene con Asunción. Pero, en tanto se mueve la lenta maquinaria burocrática, la infraestructura existente colapsa.

Mientras el MOPC demora el cumplimiento del convenio que firmó con la comuna en 2017, las sucesivas administraciones municipales tampoco hacen nada para paliar la crítica situación vial. El MOPC se había comprometido a realizar obras de compensación sobre la avenida Artigas, a cambio de la cesión de terreno del Jardín Botánico, que sirvió para la construcción del Corredor Vial.

Accidentes

En la noche del domingo, un grave accidente de tránsito ocurrió sobre Artigas casi Teniente Moreno. Un automóvil terminó chocando contra un colectivo, cuando intentó esquivar un bache. El auto cruzó el paseo central, e impactó contra una columna de la ANDE.

No es el primer accidente vial registrado en la zona debido a los baches. Constantemente, se tienen reportes de percances automovilísticos.