Condena de Erico Galeano puede ser un punto de inflexión, apunta especialista en criminología

El senador colorado cartista Erico Galeano Segovia fue condenado a 13 años de encierro por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.

Se declararon probados los hechos de lavado de activos y asociación criminal, que se desprendieron de la causa A Ultranza Py, que a su vez anuló un mega esquema narcotraficante.

Sobre este suceso, el doctor en Criminología, Política, Criminal y Seguridad, Juan Martens indicó que esto puede ser un punto de inflexión.

“Con esto se asume que en el Estado paraguayo la narcopolítica existe. Que hay implicación institucional de crimen organizado al sector político y esto ya no es solamente denuncia académica, ya no es solamente denuncia periodística”, indicó.

Luego amplió: “Estamos hablando de estructuras mafiosas que están usando al Estado para potenciar su poder, para potenciar la impunidad y en ocasiones incluso usar la misma estructura institucional para poder realizar sus negocios”.

Ante la consulta sobre qué es lavado de dinero del narcotráfico, el especialista expresó que es usar la plata que se gana con el narcotráfico, el cual no se puede documentar o transferir de un banco a otro. “Entonces, lo que hace Erico es recibir dinero de origen ilícito”.

Con respecto a la asociación criminal, es unirse dos o tres personas a colaborar con un grupo que comete delitos de manera permanente. “En la asociación criminal, cada uno aporta un poquito para que algún líder, en este caso Marset, pueda seguir haciendo sus negocios”.

“Tenemos que desmontar la narcocultura con un rechazo y una reacción social negativa. Hay una posición de tolerancia y admiración hacia este tipo de cosas. No hay vergüenza con ser narcotraficante en Paraguay”, finalizó.