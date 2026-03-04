PLRA ocupará los seis primeros lugares en la lista de concejales dentro de la alianza en Ayolas

El PLRA integra una alianza liderada por el Partido Yo Creo, encabezado por el precandidato a presidente Miguel Prieto, mencionó la abogada Fátima Ruiz Díaz. En ese marco, los liberales ocuparán los seis primeros lugares en la nómina para la Junta Municipal. Los cupos restantes serán distribuidos entre Yo Creo, con cuatro bancas, y Participación Ciudadana, que contará con dos espacios dentro de la lista acordada.

Las candidaturas a intendente, cuya chapa recae sobre la figura del ingeniero Dennis Dioff (Yo Creo), así como las postulaciones a concejalías, serán oficializadas durante las internas partidarias previstas para el 7 de junio próximo. En la misma jornada, el PLRA también elegirá autoridades partidarias, incluyendo conducción nacional y representantes de los comités liberal y juvenil.

En otro momento, Ruiz Díaz manifestó que el Partido Liberal fue históricamente el sector político que otorgó mayor participación a las mujeres en cargos electivos. Sin embargo, lamentó que se haya eliminado el sistema de paridad en las listas, argumentando que supuestamente no existían mujeres interesadas o capacitadas para participar, afirmación que rechazó categóricamente.

“Por lo general, la mujer no tiene posibilidad por diferentes motivos, porque son madres, trabajan, entre otras cosas; se les tendría que facilitar un poco más para que ellas tengan esa posibilidad de participar en cargos electivos. Es por ello que es muy importante que se pueda rever la decisión de eliminar la paridad en las listas del PLRA en la próxima convención partidaria”, expresó.

