Aulas de carpa se inundaron durante temporal en San Lorenzo

Ante lo ocurrido en la Escuela Nº 0394 Carolina Romero de San Lorenzo, los padres solicitaron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) una alternativa que permita evitar la exposición de alumnos y docentes. Mencionaron que esta es una época en la que las tormentas son peligrosas, y que vienen acompañadas de fuertes ráfagas de viento y descargas eléctricas con potentes rayos.

Una de las mamás señaló que exigen al MEC una solución. “Nosotros necesitamos que el Ministerio de Educación solucione esta situación, que brinde seguridad ante todo, para que los estudiantes puedan desarrollar las clases en condiciones seguras y para que nosotros podamos estar tranquilos. Porque bajo una carpa es muy peligroso que los estudiantes estén con sus maestros”, señaló.

Resaltaron que en esta oportunidad pudieron contar lo ocurrido, pero que bajo otras circunstancias la situación podría haber tenido otra realidad. “Podrías fácilmente estar lamentando la pérdida de la vida de cualquier persona, ya sean alumnos o profesoras“, expresó otro padre de familia.

Las aulas móviles fueron instaladas debido a las reparaciones que se están realizando en dos pabellones de la escuela Carolina Romero. Actualmente, los trabajos se encuentran en la colocación del techo de chapas termoacústicas.

La institución cuenta con 270 alumnos, todos afectados por la intervención de los pabellones. Los trabajos de refacción están a cargo de la Municipalidad de San Lorenzo, bajo la gestión del intendente Felipe Salomón (HC), quien busca su reelección.

Millonaria obra

La empresa adjudicada es la Constructora GFEN, representada por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia. El costo total de la obra asciende a G. 2.734.859.017, monto que también contempla la refacción del Colegio Nacional Barcequillo.

Los trabajos se iniciaron en diciembre y, de acuerdo con el calendario de planificación, la entrega de las mejoras está prevista recién para abril de este año.