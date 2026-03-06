Espínola: “El IPS es la vaca lechera del Gobierno”

El diputado reiteró hoy que existen dudas sobre diversas situaciones administrativas dentro del IPS. Mencionó varios casos recientes y constantes fallas en equipos, además de la falta de medicamentos e insumos.

Afirmó que la institución se convirtió en una fuente de recursos para el Gobierno. “Claramente, para Santiago Peña, la vaca lechera del Gobierno es el Instituto de Previsión Social, con los fondos jubilatorios, con las licitaciones, que ahora mismo yo estoy cuestionando la calidad del gasto”, expresó.

El legislador sostuvo que existen cuestionamientos sobre las prioridades en el uso de los recursos dentro de la previsional. “Licitaciones que dan prioridad a fumigación, a una lavandería”, citó.

Gobierno no prioriza al asegurado, sostiene Espínola

Según dijo, mientras se destinan recursos a esos contratos, persisten problemas en la atención médica. “Ellos priorizan totalmente otras cosas. Ellos priorizan los números, pero no se dan cuenta de que detrás de cada número hay una familia, que detrás de cada stock cero de medicamento hay un paciente crónico, que detrás de cada cirugía suspendida hay una mamá o un trabajador o un jubilado”, manifestó.

En ese contexto, advirtió sobre la situación de los asegurados que deben afrontar gastos por su cuenta. “Cuando un jubilado tiene que comprar por su cuenta un medicamento que ya aportó durante años, definitivamente el sistema está fallando, la cabeza y todo el sistema”, afirmó.

Espínola también responsabilizó directamente a las autoridades por la situación del sistema previsional.

“Esto es responsabilidad directa del Poder Ejecutivo. Se tiene que ir desde el presidente, los consejeros, los gerentes, los directores, los jefes de departamentos y los jefes de secciones”, sostuvo.

No obstante, señaló que todas las autoridades deben ser investigadas.

Críticas al presidente Peña

En otro momento, el legislador también lanzó críticas contra el presidente de la República, Santiago Peña. “A Peña no le calienta nada. Lo único que quiere es tener más negocios”, afirmó.

También cuestionó el programa Hambre Cero, que tiene múltiples problemas en torno a las deudas que siguen sin ser saldadas y a la administración

“Ni siquiera Hambre Cero fue una promesa de campaña de Santiago Peña. Hambre Cero fue un negocio que vinieron y le plantearon para ganar plata”, sostuvo.

Finalmente, Espínola aseguró que el mandatario no tiene vínculo político con el Partido Colorado y no le importa que se pierdan las próximas elecciones. “Él no es colorado, nunca fue colorado, nunca tuvo sentido de pertenencia al partido”, afirmó.

Presupuesto en aumento y crisis en la atención

Espínola también se refirió al presupuesto del IPS aprobado dentro del Presupuesto General de la Nación para este año.

“El IPS proyecta para el 2026 un presupuesto de trece a catorce billones y se le dio un incremento del 16% con respecto al año anterior”, indicó.

Por ello, a su criterio, el problema no radica en la falta de recursos. “Si los recursos aumentan, pero los medicamentos faltan, si el presupuesto crece, pero los asegurados mueren esperando atención, entonces el problema ya no es financiero, sino que es un problema de gestión y control de prioridades”, manifestó.

También criticó que las autoridades actuales atribuyan la situación a gestiones anteriores. “La excusa de mirar al pasado ya hoy, a dos años y medio, casi tres años de gestión dentro del IPS, es una estupidez”, sentenció.