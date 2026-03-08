Liberales lanzan candidaturas municipales en Santiago

El integrante de la Cámara de Diputados, Arnaldo Valdez, manifestó que con la presentación oficial de los candidatos de la Lista 2, liderada por Víctor “Bebecho” Larre, candidato de consenso por el PLRA para la intendencia, se pone en marcha el proceso electoral con miras a las elecciones municipales 2026. Según indicó, el acto marca el inicio formal de las actividades políticas en el distrito.

Al mismo tiempo, dijo que el objetivo es recuperar la administración municipal, actualmente en poder del Partido Colorado. Señaló que las condiciones están dadas para que eso ocurra, ya que el Partido Liberal unido es imbatible en Santiago por una cuestión de números. “Eso nos permite decir que prácticamente con esta unidad construida se puede creer que el éxito electoral está asegurado el 4 de octubre”, expresó.

Lea más: Fallece presidente de la Junta Municipal de Ñemby, Óscar Valinoti

En otro momento, Valdez adelantó que el 20 de marzo próximo se realizará el lanzamiento de la candidatura del actual intendente de Santa Rosa, Misiones, Rubén Jacquet (PLRA), quien va en busca del rekutu para el periodo 2026–2031. Indicó que, de manera ordenada, se irán realizando en cada distrito las presentaciones oficiales de los candidatos a intendentes y sus respectivos equipos de concejales.

De esta manera, se está dando la puntada inicial a un trabajo político con miras a las elecciones municipales del 7 de junio, pero también pensando en el escenario electoral del 2028. El legislador señaló que el PLRA se encuentra trabajando en la consolidación partidaria, proceso que se fortalecerá en las internas con la elección de nuevas autoridades, indico.

En su caso particular, manifestó que acompaña al senador Éver Villalba para la presidencia del directorio partidario. “Confío plenamente que él será un conductor de cara a lo que será el año electoral 2028 para las presidenciales”, afirmó el parlamentario liberal durante su intervención en el acto político.

Lea más: Brutal crimen de una mujer en Bañado Sur deja un detenido