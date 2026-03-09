Caja Fiscal: docentes no logran acuerdo con “Beto” y ahora se reúnen con “Bachi” y Alliana

Distintos gremios docentes acudieron este lunes a una reunión en el marco de las negociaciones para la reforma de la Caja Fiscal, asunto que ya tiene media sanción y el oficialismo pretende definir en su sesión de este miércoles. Sin embargo, los educadores confirmaron que el encuentro con el presidente de la Comisión de Presupuesto no fue fructífero, ya que la propuesta no fue convincente para el sector.

La propuesta entregada por el senador habla de una jubilación a los 53 años con una tasa de sustitución del 77 por ciento y a los 58 años con el 90 por ciento, haciendo un prorrateo de los últimos cinco años. Asimismo, plantea un aporte del 19 por ciento por parte del docente y entre nueve y 10 por ciento de aporte estatal.

La Intersindical reiteró su rechazo al establecimiento de una edad mínima y sus representantes fueron nuevamente convocados a otra reunión que esta vez está encabezada por el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez y donde el Ejecutivo está representado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

Alliana, el delegado de Peña para negociar

Silvio Piris, secretario general de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), confirmó la convocatoria y mencionó que semanas atrás el presidente Santiago Peña le informó vía telefónica que todas las negociaciones fueron delegadas a su vicepresidente.

“Nosotros queremos una salida digna para el sector docente y que no quede la versión de Diputados porque es muy dañina”, señaló Piris, quien agregó que la edad mínima propuesta por la Comisión de Presupuesto es muy elevada.

No tratarán reforma el miércoles

Si bien desde el oficialismo adelantaron que el proyecto de reforma de la Caja Fiscal sería tratado ya este miércoles, al no alcanzar un acuerdo y persistir la inconformidad del sector docente, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, confirmó que no incluirá el tema en el orden del día.