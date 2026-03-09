Caja Fiscal: reforma no será tratada en sesión ordinaria del Senado el miércoles

En conversación con medios de comunicación este lunes, el senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado), presidente del Congreso Nacional, afirmó que no planea incluir en el orden del día de la próxima sesión ordinaria de la Cámara Alta –que tendrá lugar este miércoles- el tratamiento del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal).

El Senado tenía previsto votar sobre el proyecto de reforma -específicamente una versión modificada en Diputados del plan original presentado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas–, que plantea cambios al sistema jubilatorio del funcionariado público entre los que se incluye el establecimiento de edades mínimas de jubilación y el aumento de los aportes de los afiliados a las cuatro cajas más deficitarias: las del magisterio nacional (docentes), las fuerzas de seguridad (militares y policías), docentes universitarios y magistrados judiciales.

Varias de las medidas anunciadas por el Gobierno –que considera que son necesarias para frenar el creciente déficit de la caja fiscal– han sido muy resistidas por los gremios de funcionarios públicos afectados, en especial el de docentes, que se movilizaron de forma masiva en protesta en febrero y anunciaron un paro nacional mañana martes y el miércoles.

“No voy a incluir el miércoles”

Durante su conversación con medios de comunicación este lunes, el senador Núñez afirmó que el proyecto de reforma “no se va a tratar el miércoles, como presidente del Senado no voy a incluir el miércoles” en el orden del día.

Esa afirmación llega luego de que el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, el también cartista Silvio Ovelar (ANR) anunciara hoy que plantearía que el proyecto de reforma sea tratado en la sesión ordinaria de este miércoles. Afirmó que en los últimos días se han logrado “avances importantes” con los gremios.

El senador Núñez, por su parte, señaló que el senador Ovelar y el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, estaban reunidos hoy con líderes de bancadas del Senado para analizar el tema.

Hay pedido de sesión extraordinaria

El presidente del Congreso confirmó que también hay un pedido de que el proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria de la Cámara Alta –presumiblemente el jueves–, pero indicó que aún no se ha tomado una decisión sobre ese punto.

Luego de que el Senado postergara “sine die” -sin fecha específica- el tratamiento del proyecto de reforma la semana pasada, representantes de gremios de funcionarios públicos expresaron temor de que la decisión formara parte de una maniobra para tratar el tema “sobre tablas”, por sorpresa, en la sesión ordinaria del Senado de esta semana, una posibilidad que representantes del oficialismo cartista han negado.