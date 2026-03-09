Caja Fiscal: docente dice que no hay avance sobre lo planteado y cuestiona “apurado” estudio

Blanca Ávalos, representante de la Organización de Trabajadores de la Educación – Sindicato Nacional (OTEP – SN), señaló que hasta el momento, las negociaciones sobre los cambios a la Caja Fiscal no han avanzado en lo que respecta a las propuestas acercadas por el sector docente. “Nosotros entregamos dos propuestas, una el 20 de enero y la otra el martes pasado, y hasta ahora no tenemos un retorno o una contrapropuesta”, dijo.

Ávalos defendió la solicitud de aporte del 14 por ciento por parte del Estado y el 16 por ciento por parte de los trabajadores con un aumento del siete por ciento de forma anual y señaló que con ello se conseguiría un verdadero sostenimiento.

Lea más: Plantean analizar este miércoles la reforma de la caja fiscal

La representante docente dijo que no hay voluntad política para una revisión profunda y así conseguir una modificación de fondo y no solo de forma. En ese sentido, cuestionó la propuesta de que el tema sea llevado a debate el miércoles y señaló que la clase política se siente presionada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en lugar de tener como parámetro las necesidades de los trabajadores.

Asimismo, la sindicalista indicó que el tratamiento “apurado” responde a un miedo de que al reclamo se unan los sectores populares, teniendo en cuenta que marzo es el mes de la tradicional marcha campesina.

Apelan a “sensatez” de senadores

Rafael Resquín, representante de la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE - SN), afirmó que hay un porcentaje importante de senadores que están de acuerdo con los planteamientos del sector docente, aunque no pudo asegurar que haya números para alcanzar una mayoría. “Yo creo que la sensatez de los senadores tiene mucho que ver en este caso, porque lo que planteamos es absolutamente razonable”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Reforma de Caja Fiscal: confirman paro docente por dos días

El educador indicó que buscan seguir trabajando por una reforma integral de la Caja Fiscal y no solo un “remiendo” y señaló que la propuesta del Ejecutivo —aprobada por los diputados— es algo transitorio que no tendrá sostenibilidad en el tiempo.