Asociación de jueces se oponen a reforma de la Caja Fiscal con modificaciones de Diputados

El proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal afecta a policías, militares, docentes y magistrados. Desde el Poder Ejecutivo plantearon establecer edades mínimas para las jubilaciones, así como también modificar los años de aporte y las tasas de sustitución.

La propuesta fue hecha por el gobierno de Santiago Peña y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, quienes plantearon varias modificaciones. En la última sesión del Senado, los legisladores pospusieron sine die el proyecto, por lo que podría tratarse mañana.

Para el presidente de la Asociación de Jueces, Delio Vera Navarro, que representa a al menos más de mil jueces a nivel país, este proyecto de ley les agarró de sorpresa y lamentaron que los representantes del Poder Ejecutivo o de Diputados no los convocaran para debatir la propuesta.

“Nos oponemos tenazmente contra el proyecto de la Cámara de Diputados, media sanción, donde rompe un sistema que teníamos nosotros, más de 72 años en vigencia el decreto ley 2354. Este marco de certeza normativa les daba tranquilidad a todos los jueces y apostaba a una carrera, entonces consideramos nosotros que lo que queremos es resguardar la dignidad de la función jurisdiccional, principalmente la independencia judicial”, sostuvo.

Reforma “pulveriza” la carrera judicial

Según explicó Vera Navarro, la propuesta modificada por los Diputados corta una carrera al derogar el artículo cuatro del decreto, e incluso violenta y pulveriza la carrera judicial, fiscal y de los defensores, además de sacar la oportunidad de llegar a un sistema de jubilación digna al prescribir varios derechos.

Esto además generó que más de 200 jueces renunciaran para realizar sus pedidos de jubilación que ya están con resoluciones, debido a la incertidumbre que genera esta reforma de la Caja Fiscal de urgencia.

“Puede colapsar el Poder Judicial. No hay una forma de sustitución automática de jueces. Necesita el Consejo de la Magistratura, que lleva un tiempo 2, 3 años. Yo hace 36 años que soy juez. Nadie quiere jubilarse. Todos los jueces estamos por vocación, porque nos gusta. Esta incertidumbre de cambiar las reglas que estamos acostumbrados precipitadamente, los colegas, los asociados están en contra”, afirmó.

Según el representante de los jueces, hay 1056 jueces en Paraguay, de los cuales en servicio están 970, por lo que en caso de que 400 jueces se retiren, puede colapsar el sistema judicial.

Edad promedio de jubilación de jueces

La edad promedio de jubilación de los jueces hoy es de 59 años, ya que el decreto de ley que establece la jubilación habla de 24 años de aporte y de 50 años de edad, con una tasa de sustitución del 95% y perciben los haberes calculando un promedio de lo que perciben en los últimos 5 años,

Pero la excepción con los jueces es que los mismos ingresan a trabajar como tales a los 35, 40 años de magistratura. Esto además teniendo en cuenta que la propia Constitución Nacional les permite estar hasta los 75 años, tiempo suficiente para completar quizás los años de servicio, por lo que nadie se jubila a los 50 años.

Delio Vera Navarro recordó que el Poder Judicial nunca fue una caja deficitaria, ya que recién en 2025 entraron en déficit, pese a contar con superávit anteriormente, a raíz de la renuncia de muchos jueces y fiscales.

En la Cámara de Diputados aprobaron una edad mínima de 57 años, con casos de jubilación extraordinaria con 25 años de aporte y máximo 62 años que puede llegar hasta el 85% de la tasa de sustitución.