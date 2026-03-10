Docentes y policías jubilados cierran ruta en Paraguarí por una jubilación digna

La manifestación reunió a educadores provenientes de Yaguarón, Paraguarí, Caballero, Sapucái, Escobar, Pirayú y de Ybytymí, del noveno departamento. Asimismo, acompañaron la protesta policías jubilados, quienes bloquearon la ruta PY01 de manera intermitente para visibilizar su reclamo y marcharon sobre la calzada con cánticos, portando la bandera paraguaya y las banderas de sus respectivos gremios.

El sindicalista de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Elvio Escurra, advirtió que no se puede confiar plenamente en el gobierno, y en especial en los congresistas, ya que el estudio del proyecto de modificación de la Caja Fiscal podría ser tratado en cualquier momento, sin respetar los tiempos de debate.

Agregó que los educadores se movilizan para que se escuchen sus propuestas. En ese sentido, dijo: “Mañana vamos a concentrarnos frente al Congreso Nacional en Asunción para defender los derechos de los educadores”, dijo Escurra.

La propuesta de los gremios, respaldada por 23 organizaciones de la Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación del Paraguay, plantea fijar la edad jubilatoria desde los 53 años con un retorno del 78% y a los 58 años con una tasa de sustitución del 90%, con 25 años de aportes. También incluye el beneficio de jubilación extraordinaria por enfermedad.

Desconfianza moviliza a docentes

Los docentes advirtieron que temen que los senadores ignoren sus reclamos y aprueben la modificación impulsada por el presidente Santiago Peña sin considerar la propuesta del sector.

La medida de fuerza se levantó con el compromiso de que mañana la mayor cantidad posible de docentes y de los diferentes sectores sociales viaje a Asunción para participar de la movilización frente al Congreso y demostrar la fuerza del sector en su reclamo por una jubilación justa.